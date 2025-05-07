При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Лукашенко подписал закон об амнистии к 80-летию Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства.
Сообщается, что документ был одобрен белорусским парламентом ранее и вступает в силу с момента официального опубликования. Пресс-служба главы государства отметила: «В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», передает ТАСС.
2 мая Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила амнистию почти 8 тыс. осужденных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.