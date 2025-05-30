Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
OMV продала «Лукойлу» долю в проекте Ghasha за 594 млн долларов
Австрийская энергетическая компания OMV подписала соглашение о продаже своей 5% доли в концессии Ghasha компании Lukoil Gulf Upstream L.L.C. S.P.C.
Сумма сделки составила 594 млн долларов, из которых 100 млн долларов удержано в качестве комиссии за транзакцию, передает ТАСС. До этого «Лукойл» уже владел 5% в проекте, приобретенными в 2019 году за 214 млн долларов.
Теперь доля «Лукойла» в проекте выросла до 10%. Совладельцами концессии также остаются ADNOC (55%), Eni (25%) и PTTEP (10%). Концессия Ghasha рассчитана на 40 лет и охватывает разработку девяти морских месторождений в Абу-Даби. В 2023 году ADNOC приняла финальное инвестиционное решение по освоению месторождений Hail и Ghasha, входящих в эту концессию.
Месторождения располагаются на глубине до 24 м на расстоянии около 40 км от берега в Персидском заливе.
В феврале австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.