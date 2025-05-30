OMV продала «Лукойлу» долю в проекте Ghasha за 594 млн долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Сумма сделки составила 594 млн долларов, из которых 100 млн долларов удержано в качестве комиссии за транзакцию, передает ТАСС. До этого «Лукойл» уже владел 5% в проекте, приобретенными в 2019 году за 214 млн долларов.

Теперь доля «Лукойла» в проекте выросла до 10%. Совладельцами концессии также остаются ADNOC (55%), Eni (25%) и PTTEP (10%). Концессия Ghasha рассчитана на 40 лет и охватывает разработку девяти морских месторождений в Абу-Даби. В 2023 году ADNOC приняла финальное инвестиционное решение по освоению месторождений Hail и Ghasha, входящих в эту концессию.

Месторождения располагаются на глубине до 24 м на расстоянии около 40 км от берега в Персидском заливе.

В феврале австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.