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    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет
    МИД назвал условия переговоров по Украине
    Шольц счел эгоистичным требование Трампа о поставках металлов с Украины
    Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE
    Стало известно о возобновлении поставок американского оружия Украине
    Украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного
    Китай ввел ответные пошлины на нефть, уголь, СПГ из США
    Трамп объявил, что хочет получить от Украины в обмен на помощь США
    Минобороны предложило скорректировать категории годности для призывников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    19 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня

    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

    3 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

    Орбан назвал ситуацию в Брюсселе «полным безумием» и подчеркнул, что необходимы серьезные перемены, передает РИА «Новости». Он заявил, что конфликт на Украине, поддержка миграции и «гендерное безумие» не могут продолжаться.

    Венгерский премьер отметил, что трансформация не произойдет сама по себе, и для осуществления перемен необходимо активное вмешательство. Орбан подчеркнул, что в течение дня представители фракции «Патриоты за Европу», а также он сам занимались разработкой соответствующих мер, поскольку, по его словам, правые партии должны «занять Брюссель».

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности остановки евроинтеграции Украины, если она не выполнит гарантии, а также подчеркнул, что Евросоюз не должен надеяться на победу в военном конфликте с Россией, и важность поддержания дипломатических каналов.

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    3 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

    Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.

    Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.

    Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

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    3 февраля 2025, 20:42 • Новости дня
    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»

    Неизвестный осуществил дистанционно подрыв в ЖК «Алые паруса»

    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве.

    Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, целью атаки предположительно был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, взрывное устройство находилось в диване в холле дома, и его активировали, когда Саркисян спустился вниз. Вероятно, злоумышленники следили за Саркисяном, прежде чем привести устройство в действие, добавил источник. На данный момент силовики анализируют записи с видеокамер, чтобы установить, кто находился в жилом комплексе и в его окрестностях в момент происшествия.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому была выгодна смерть Саркисяна.

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    3 февраля 2025, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта

    Военный эксперт Рожин: Переход к корпусной структуре организации войск ВСУ столкнется с рядом проблем

    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта
    @ dpa/TASS

    Tекст: Алена Задорожная,
    Роман Крецул

    Украинское руководство рассчитывает использовать корпуса для наращивания сил на отдельных участках фронта. Однако для проведения реформы ВСУ придется решить проблему командования и разбросанности бригад по линии фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск.

    «Корпусная структура организации войск подразумевает наличие единой штатной системы командования. Она «покрывает» собой сразу несколько бригад, частей усиления и обеспечения. Таким образом появляется «модульный» механизм сборки соединений. Формирования легко вводятся и выводятся из подчинения корпусу», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «Российское руководство давно перешло к использованию данной структуры. Необходимые изменения плавно внедрялись в жизнь военных еще до начала СВО. В ВСУ же эффективность этой модели осознали лишь в период текущего конфликта. Однако стоит отметить: кое-что они успели изменить и до сегодняшнего дня», – напоминает эксперт.

    «В составе украинской армии уже имелись 10-й и 11-й корпуса стратегического резерва. Обладал противник и корпусом морской пехоты. То есть сведение бригад в единое формирование – процесс для них не новый. Офис Зеленского надеется, что за счет этой реформы эффективность войск значительно повысится», – считает он.

    «Однако в процессе перехода к новой структуре противник обязательно столкнется с целым рядом проблем. Главная из них – реорганизация руководства. Для командования корпусами им придется переводить офицеров, ранее занимавшихся управлением, например, в оперативно-тактических группах. А это очень разные вещи», – отмечает собеседник.

    «Скорее всего, ВСУ попытаются использовать корпуса в рамках наступательных действий. По оценке украинского руководства, изменения должны позволить им усилить давление на определенных участках фронта. Но учитывая степень «разбросанности» бригад противника по всей линии боевого соприкосновения, сделать это будет непросто», – заключил Рожин.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск. По его словам, соответствующие мероприятия уже начались, пишет ТАСС.

    Как отмечает Петр Черник, украинский военный эксперт, изменения призваны улучшить систему управления армией. При бригадной структуре (а именно такой в настоящий момент пользуются в ВСУ) семь-восемь подразделений объединяются в тактическую группу, которая «не является штатным подразделением».

    «В ней происходит постоянная ротация офицерского состава, что напрямую может снижать качество управления боем таких крупных подразделений. Поэтому пришли к выводу, что надо организовывать штатный корпус, который состоит из четырех-семи бригад со всей развернутой сетью управления», – пояснил Черник.

    В понедельник Сырский указал, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии. Главком отметил, что основные усилия в настоящий момент направлены на оборону. Операцию в Курской области он назвал «приоритетной». По его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

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    3 февраля 2025, 21:16 • Новости дня
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    @ dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, пишет Financial Times.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна заставить себя уважать, если ее атакуют в сфере торговли, пишет FT, передает «Царьград».

    «Если на нас нападут по вопросам торговли, то Европа, как держава, считающая себя таковой, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать. Именно приняв решение покупать и отдав предпочтение европейским закупкам. Европа станет более независимой. Это довольно просто», – отметил французский лидер.

    Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Европа, являясь сильной экономической зоной, способна формировать собственную политику и адекватно реагировать на внешние вызовы. Он признал, что торговая война нанесла бы ущерб обеим сторонам, но подчеркнул готовность Евросоюза заключить соглашения о свободной торговле с другими странами, если ситуация обострится.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США. Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины, введенные Дональдом Трампом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США.

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    3 февраля 2025, 19:52 • Новости дня
    Красносельский: Газа из ЕС Приднестровью хватит на 10 дней

    Красносельский: Газа из ЕС Приднестровью хватит на 10 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки газа из Евросоюза в Приднестровье начались, но этого объема хватит только на 10 дней, подчеркнул глава республики Вадим Красносельский.

    Красносельский, выступая на заседании оперативного штаба, отметил, что начавшиеся в выходные поставки газа из Евросоюза помогут обеспечивать регион лишь в течение 10 дней, передает ТАСС.

    Глава Приднестровья подчеркнул, что предстоит серьезная работа для преодоления энергетического кризиса. «Впереди нас ждет огромная работа, этот газ на 10 дней. Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация», – заявил он.

    По словам Красносельского, необходимо активно работать над заключением новых контрактов, чтобы обеспечить плавный переход к следующему этапу теплоснабжения региона. Он отметил, что вопрос заключения контрактов с поставщиками газа является непростым.

    В субботу Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом 3 млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

    Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский в своем обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обвинил власти Кишинева в задержке помощи.

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    3 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

    Трамп в понедельник заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут «большой прогресс», передает РИА «Новости». Он назвал конфликт «нелепым» и призвал к его завершению.

    «Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», – сказал он.

    В декабре Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров. В офисе Зеленского назвали план Трампа по урегулированию на Украине «провальным».

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    3 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных

    Путин поручил выделить земельные участки для приютов животных

    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить социальные некоммерческие организации земельными участками для строительства приютов для животных.

    Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям доступ к земельным участкам, сообщается на сайте Кремля. Эти участки будут предоставляться для строительства и реконструкции зданий и сооружений, используемых под приюты для животных. Поручение должно быть выполнено к 1 июля.

    В дополнение к этому кабмину и регионам поручено разработать комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы способствовать созданию и функционированию таких приютов. Также предложено при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить поддержку этих инициатив.

    Ранее в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.

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    3 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп потребовал «уравнять» вклад США и ЕС в поддержку Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден на посту президента США не требовал от европейских стран увеличения финансирования помощи Украине, а «попросту раздавал средства» американцев, заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». «Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что его администрация ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы «уравнять» их вклад с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

    Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми», и при этом выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

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    3 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Кабмин поддержал законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), передает ТАСС.

    В соответствии с действующим законодательством, граждане обязаны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях, касающихся семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое место пребывания без регистрации. Несообщение этих данных может привести к административному штрафу в размере от одной до 5 тыс. рублей.

    Законопроектом предлагается усилить эти меры, однако конкретный размер новых санкций пока не уточняется. Тем не менее, в отзыве правительства указано, что предложенные изменения требуют доработки, поскольку не в полной мере соответствуют закону «О воинской обязанности и военной службе».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

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    3 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины Трампа

    Премьер-министр Дании Фредериксен заявила о жестком ответе Европы на пошлины Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о возможном жестком ответе Европы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, что скажется на простых гражданах.

    Фредериксен выступила с заявлением о том, что Европе придется жестко ответить на возможное введение пошлин США на товары из Евросоюза. Она подчеркнула, что подобный сценарий будет иметь неблагоприятные последствия для обычных людей, затронув как сотрудников, так и компании в США, Европе, Канаде и других задействованных странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

    Она также отметила, что не поддерживает идею торговой войны, поскольку торговля способствует экономическому росту. Тем временем Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, обвиняя Брюссель в «ужасном» отношении к Вашингтону.

    В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая.

    Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил, что Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары.

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    4 февраля 2025, 01:43 • Новости дня
    ЕС сравнил спор вокруг Гренландии с ситуацией на Украине

    ЕС на саммите в Брюсселе подчеркнул важность территориальной целостности Дании

    Tекст: Антон Антонов

    Участники неформального саммита ЕС в Брюсселе подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Дании, заявил глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    «Сохранение территориальной целостности Дании имеет важное значение для всех стран-членов», – приводит слова Кошты ТАСС.

    Кошта заявил об универсальности «принципов суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенность границ». Он заявил: «Мы отстаивали эти принципы на Украине, и несомненно, будем отстаивать эти принципы везде, в том числе, если территориальная целостность государства-члена Евросоюза ставится под вопрос», – передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Трамп заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

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    3 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС

    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда будет учитывать негативный опыт отношений с Евросоюзом при дальнейшем взаимодействии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что оценку высказываний министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса должен давать представитель МИД России. Однако он подчеркнул, что «печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы», который завел отношения в тупик, будет учтен, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости восстановления отношений Европы с Россией после окончания конфликта, признавая географическую близость и важность взаимодействия.

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    4 февраля 2025, 08:15 • Новости дня
    МИД: Запад пытается разорвать последние нити сотрудничества с Москвой и Минском

    МИД: Запад применил санкционное давление для прекращения сотрудничества с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию и Белоруссию, стремясь разорвать последние экономические связи и угрожая безопасности Союзного государства, заявил представитель МИД Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Запад продолжает оказывать беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на экономические последствия для своих стран, «делает все, чтобы разорвать оставшиеся нити сотрудничества», передает ТАСС.

    Полищук отметил, что на западных границах Союзного государства наблюдается агрессивное военное строительство, которое создает угрозы безопасности. Он подчеркнул, что представители Запада назвали последние президентские выборы в Белоруссии «фиктивными» и «недействительными», хотя они не участвовали в наблюдении за голосованием.

    «Это демонстрирует намерение Запада продолжать политику «двойных стандартов» и вмешательство во внутренние дела суверенных стран», – добавил дипломат.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную борьбу против западных санкций и давления.

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    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет

    Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война? Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

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    Половина украинской армии помышляет о бегстве

    Количество военнослужащих ВСУ, сбежавших из своих частей и подразделений, в последние месяцы резко выросло. Если соотнести их с официальными данными о численности ВСУ в целом, выяснится, что дезертиром является как минимум каждый пятый украинский военнослужащий. Но на самом деле их еще больше, причем значительно. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Неприличная болезнь языка

      Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Умная цензура честнее либеральной «свободы»

      Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

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    • Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов
      Где пределы роста российской экономики

      С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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