Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.12 комментариев
Над регионами России за ночь и утро сбиты 94 украинских БПЛА
Минобороны: Большинство из 94-х БПЛА сбиты над Белгородской областью
Минобороны России сообщило о 94-х сбитых за ночь и утро беспилотниках над регионами страны, большинство из которых уничтожены над Белгородской областью.
В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
Там уточнили, что над Белгородской областью уничтожено 64 БПЛА, над Брянской – 24, над Курской и Липецкой – два беспилотника, над Воронежской и Тульской областями – по одному дрону ВСУ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Воронежской области сообщил, что системой ПВО в одном из районов был сбит беспилотный летательный аппарат. Глава Липецкой области также рассказал о падении беспилотников в промзоне города Ельца.