Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.11 комментариев
Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца Липецкой области
Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца
Падения беспилотников в промышленной зоне города Ельца Липецкой области произошли в ночь на воскресенье, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Беспилотники упали в промышленной зоне Ельца Липецкой области, угроза атаки БПЛА действует в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. Угроза атаки БПЛА сохраняется», – написал Артамонов в Telegram-канале.
Ранее он сообщил о массированному налету БПЛА.
«Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», – уточнил он.
В течение ночи на территории всей Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Угроза атаки БПЛА существовала на территории города Липецка и Липецкой области.
«Вводится красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Ельца, Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского МР», – написал губернатор в пять утра.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву.
До этого, в Ельце в результате падения беспилотника и вызванного этим пожара в промышленной зоне пострадали восемь человек.