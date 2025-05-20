Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.0 комментариев
В России предложили наказывать за оправдание коррупции
Глава Конституционного суда Зорькин предложил наказывать за оправдание коррупции
Необходимо ввести уголовную ответственность за оправдание коррупционных действий, с таким предложением выступил глава Конституционного суда Валерий Зорькин.
Опасность оправдания коррупции есть в научных исследованиях, публичных выступлениях и образовательном процессе, заявил председатель Конституционного суда, передает ТАСС.
«Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь по сути об оправдании коррупции, это вообще опасно», – сказал он.
По его словам, подобное оправдание способно не только породить толерантность к коррупционному поведению, но и привить к нему уважение.
Оправдание коррупции, как и оправдание терроризма или фашизма, требует законодательного реагирования, отметил он.
Зорькин предложил рассмотреть возможность введения санкций вплоть до уголовной ответственности за подобные действия.
Ранее в Госдуме начали разрабатывать законопроект, предусматривающий ответственность за отрицание геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.