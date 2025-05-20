В России предложили наказывать за оправдание коррупции

Глава Конституционного суда Зорькин предложил наказывать за оправдание коррупции

Tекст: Алексей Дегтярев

Опасность оправдания коррупции есть в научных исследованиях, публичных выступлениях и образовательном процессе, заявил председатель Конституционного суда, передает ТАСС.

«Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь по сути об оправдании коррупции, это вообще опасно», – сказал он.

По его словам, подобное оправдание способно не только породить толерантность к коррупционному поведению, но и привить к нему уважение.

Оправдание коррупции, как и оправдание терроризма или фашизма, требует законодательного реагирования, отметил он.

Зорькин предложил рассмотреть возможность введения санкций вплоть до уголовной ответственности за подобные действия.

Ранее в Госдуме начали разрабатывать законопроект, предусматривающий ответственность за отрицание геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.