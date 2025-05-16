В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.0 комментариев
ФСБ задержала жителя Туапсе за финансирование ВСУ криптовалютой
В Туапсе задержан местный житель, подозреваемый в финансировании запрещенного в России военизированного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты.
В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали жителя Туапсе, подозреваемого в финансировании запрещенного в России военизированного подразделения ВСУ, передает ТАСС.
Мужчина переводил деньги, конвертированные в криптовалюту, на биткоин-кошелек, созданный для поддержки украинской организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд арестовал его на время следствия.
«Фигурант инициативно связался с представителями проукраинской террористической организации в целях оказания им поддержки и возможного исполнения заданий на территории Краснодарского края», – говорится в сообщении УФСБ.
У злоумышленника изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии за подготовку теракта. Киев обещал задержанному пистолет для убийства в России. В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб.