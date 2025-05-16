ФСБ задержала жителя Туапсе за финансирование ВСУ криптовалютой

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали жителя Туапсе, подозреваемого в финансировании запрещенного в России военизированного подразделения ВСУ, передает ТАСС.

Мужчина переводил деньги, конвертированные в криптовалюту, на биткоин-кошелек, созданный для поддержки украинской организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд арестовал его на время следствия.

«Фигурант инициативно связался с представителями проукраинской террористической организации в целях оказания им поддержки и возможного исполнения заданий на территории Краснодарского края», – говорится в сообщении УФСБ.

У злоумышленника изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии за подготовку теракта. Киев обещал задержанному пистолет для убийства в России. В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб.



