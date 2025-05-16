Слова главы МИД Германии о военных расходах вызвали скандал

Tекст: Вера Басилая

Вадефуль заявил, что Берлин готов следовать обязательству выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте. Это заявление оказалось неожиданным для канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля, которые не были заранее осведомлены о позиции главы МИД, передает ТАСС,

Bild отмечает, что слова Вадефуля «привели в ужас» его коллег по правительству. Мерц и Клингбайль были вынуждены проводить «кризисную дипломатию», чтобы сгладить ситуацию внутри правящей коалиции. Позднее представители правительства пояснили, что решение об увеличении расходов еще не принято, а их размеры будут определены по итогам июньского саммита НАТО.

Глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подчеркнул, что если НАТО зафиксирует новый целевой показатель, он станет для Германии ориентиром. Он добавил, что позиция коалиции согласована и заявление министра иностранных дел стоит понимать в этом контексте.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США увеличить оборонные расходы до 5% от внутреннего валового продукта.

Париж и Берлин заявили о намерении усилить военные расходы и согласовать оборонную политику.

Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на увеличение военного бюджета страны до 60 млрд евро в этом году.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах поднять американские военные расходы до 5% от ВВП.