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    Почему в России нет нефтяного резерва
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    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине
    Путин освободил от должности главкома Сухопутных войск
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
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    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

    Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.

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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»

    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

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    16 мая 2025, 11:35 • Новости дня

    Слова главы МИД Германии о военных расходах вызвали скандал

    Слова главы МИД Германии о военных расходах вызвали скандал
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии разгорелся конфликт на фоне заявления главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о поддержке резкого повышения оборонных расходов, сообщает Bild.

    Вадефуль заявил, что Берлин готов следовать обязательству выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте. Это заявление оказалось неожиданным для канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля, которые не были заранее осведомлены о позиции главы МИД, передает ТАСС,

    Bild отмечает, что слова Вадефуля «привели в ужас» его коллег по правительству. Мерц и Клингбайль были вынуждены проводить «кризисную дипломатию», чтобы сгладить ситуацию внутри правящей коалиции. Позднее представители правительства пояснили, что решение об увеличении расходов еще не принято, а их размеры будут определены по итогам июньского саммита НАТО.

    Глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подчеркнул, что если НАТО зафиксирует новый целевой показатель, он станет для Германии ориентиром. Он добавил, что позиция коалиции согласована и заявление министра иностранных дел стоит понимать в этом контексте.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США увеличить оборонные расходы до 5% от внутреннего валового продукта.

    Париж и Берлин заявили о намерении усилить военные расходы и согласовать оборонную политику.

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на увеличение военного бюджета страны до 60 млрд евро в этом году.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах поднять американские военные расходы до 5% от ВВП.

    15 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД прокомментировал слова главы МИД Германии о необходимости усилить состав российской делегации, подчеркнув профессионализм своих представителей.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

    В своем Telegram-канале она отметила, что Россия уже направила делегацию, состоящую из профессионалов, включая представителей МИД, Минобороны, ГУ Генштаба и правовых международников. Дипломат подчеркнула: «В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально».

    Захарова также добавила, что западные страны боятся вести диалог с этой делегацией, несмотря на их постоянные заявления о необходимости переговоров. «Возможно, судя по «серьезности текущей истерики» натовцев и Зеленского, они ждали психиатров?» – иронично отметила дипломат.

    Она порекомендовала западным странам и их союзникам взять себя в руки и приступить к переговорам, иначе им грозит звание «трусливых истеричек».

    Ранее Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

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    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 10:09 • Новости дня
    МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем
    МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстонские военные силы сопроводили танкер без флага в своей исключительной экономической зоне, после чего российский истребитель менее чем на минуту оказался в воздушном пространстве страны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    Цахкна заявил, что российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщает ТАСС.

    По его словам, инцидент произошел после того, как танкер Jaguar, шедший без флага и страховки, вошел в исключительную экономическую зону страны. В ответ эстонские силы были направлены для сопровождения судна.

    Министр отметил: «Пару дней назад танкер «теневого флота» Jaguar, который шел без флага, вошел в исключительную экономическую зону Эстонии. Мы ответили соответствующе, направив наши силы сопровождать судно «теневого флота», так как оно не имело страховки и флага. Но Российская Федерация направила для оценки ситуации истребитель, который незаконно находился на территории НАТО менее минуты. Истребители НАТО также были подняты вверх для контроля за российским истребителем».

    В Эстонии заявили, что истребители НАТО были подняты для контроля за ситуацией. По утверждению Цахкна, российский военный самолет находился в воздушном пространстве НАТО менее одной минуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о том, что Эстония запретила пролет его спецборта над своей территорией при поездке на празднование окончания Второй мировой войны.

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    15 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    НАТО и Эстония начали расследование инцидента с Су-35 ВКС России

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО и Эстония совместно анализирует причины инцидента в Балтийском море, после того как был зафиксирован полет российского истребителя рядом с воздушным пространством страны, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте заявил, что НАТО и власти Эстонии выясняют детали инцидента в Балтийском море, когда альянс поднимал самолеты из-за появления российского истребителя вблизи эстонской границы, передает РИА «Новости».

    По словам Рютте, НАТО и Эстония координируют свои действия.

    Ранее МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем во время сопровождения танкера без флага в своей исключительной экономической зоне.

    Военкоры сообщили, что истребитель Су-35 ВКС России вмешался в инцидент с танкером Jaguar, следовавшим в российский порт, и успешно «разогнал» корабли ВМС Эстонии.

    Эстонские военные при поддержке авиации и кораблей попытались принудительно остановить судно Jaguar под габонским флагом в нейтральных водах Балтийского моря. Jaguar следовал в порт Приморск.

    Эксперты объяснили намерения Эстонии как попытку задержать танкер Jaguar с целью демонстрации решимости на фоне напряженности в регионе.

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    15 мая 2025, 10:24 • Новости дня
    Рубио заявил о намерении НАТО исключить слабые звенья в альянсе
    Рубио заявил о намерении НАТО исключить слабые звенья в альянсе
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО обсуждает меры по устранению слабых звеньев среди союзников для повышения эффективности работы альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Анталье.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул в Анталье, что НАТО стремится к устранению слабых звеньев внутри своей структуры, передает ТАСС.

    «Сила альянса определяется силой самого слабого звена, и мы стремимся к тому, чтобы в НАТО не было слабых звеньев», – заявил Рубио.

    По его словам, альянс хорошо справляется с этой задачей. Он добавил, что президент США Дональд Трамп недавно утвердил военный бюджет на триллионы долларов, рассчитанный на противодействие современным угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал увеличить численность контингента НАТО и военной техники на территории страны для укрепления восточного фланга альянса. Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Патрушев также сообщил о росте числа морских роботов НАТО.

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    14 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии
    В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трое граждан Украины были арестованы в Германии и Швейцарии по обвинению в подготовке диверсий с использованием взрывчатых веществ, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на прокуроров, задержание трех граждан Украины по подозрению в деятельности иностранных агентов и подготовке диверсий с использованием взрывчатки произошло в Германии. Два подозреваемых были арестованы на территории Германии, третий – в Швейцарии, передает RT.

    Прокуратура заявила, что у следствия имеются серьезные основания считать задержанных иностранными агентами, которые действовали с целью совершения диверсий на территории Германии. В материале отмечается: «Три украинца были арестованы по подозрению в причастности к отправке посылок со взрывчаткой». Остальные подробности в сообщениях прокуратуры не раскрываются.

    Ранее пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.

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    14 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

    Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борис Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

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    15 мая 2025, 11:59 • Новости дня
    Зеленского не пригласили на июньский саммит НАТО в Гааге по инициативе США
    Зеленского не пригласили на июньский саммит НАТО в Гааге по инициативе США
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимиру Зеленскому не направят приглашение на июньский саммит НАТО в Гааге впервые с начала спецоперации, опасаясь усиления разногласий внутри альянса, сообщает портал Euractiv.

    Решение не приглашать президента Украины на встречу Североатлантического альянса в Гааге было принято по инициативе США, передает ТАСС.

    Как указывают источники брюссельского портала, приглашение Зеленского может стать поводом для новых трений, особенно с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против скорейшего вступления Украины в НАТО и намерен вести переговоры с Россией.

    По словам источника издания, цель саммита – продемонстрировать единство НАТО, а присутствие украинской стороны может усилить расхождения позиций между странами.

    Белый дом выразил сомнения в целесообразности обсуждать украинский вопрос в отдельном пункте повестки дня.

    В итоговую повестку включили только одну полноценную сессию с участием 32 стран НАТО, без приглашения представителей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступили против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.

    Европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

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    14 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Посол России заявил о нарушении НАТО международного права на Шпицбергене

    Посол Корчунов выразил обеспокоенность действиями НАТО на Шпицбергене

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в Норвегии Николай Корчунов обратил внимание на несоответствие визита делегации НАТО принципам Договора о Шпицбергене и призвал к международному сотрудничеству по вопросам региона.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о нарушении международного права со стороны НАТО в связи с визитом делегации альянса на Шпицберген, передает ТАСС со ссылкой на газету Svalbardposten.

    «Визит делегации НАТО на Шпицберген наглядно свидетельствует о стремлении альянса втянуть архипелаг в орбиту своего военно-политического планирования. <...> Это не может не вызывать у России <...> обеспокоенности», – сказал российский дипломат.

    По словам Корчунова, Договор о Шпицбергене 1920 года говорит о том, что архипелаг должен использоваться только для мирных целей, а любые военные мероприятия недопустимы.

    Дипломат предложил провести международную встречу по случаю столетия вхождения Шпицбергена в состав Норвегии и обсудить пути конструктивного сотрудничества всех стран – участниц договора.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага Шпицберген, и не подрывать международно-правовые основы его режима.

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    15 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Сийярто призвал НАТО не смешивать оборону альянса и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на необходимость НАТО сосредоточиться на собственной безопасности вместо поддержки Украины.

    Сийярто во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье выступил с заявлением, передает ТАСС. Он призвал членов альянса не отождествлять оборону НАТО с защитой Украины, подчеркнув, что, по его словам, «оборона Украины – это не защита НАТО и не защита Венгрии». Сийярто отметил, что Украина защищает прежде всего свои интересы, а не безопасность других стран-членов альянса.

    Министр также выразил мнение, что Североатлантический альянс не должен фокусироваться на военной поддержке Киева. По его словам, первоочередной задачей для НАТО является предотвращение дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

    Сийярто напомнил, что на повестке дня альянса также стоит вопрос увеличения оборонных расходов с двух до 5% ВВП. Министры должны согласовать эту инициативу к саммиту НАТО, который пройдет в июне в Гааге.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о чрезвычайно низкой вероятности прямой военной конфронтации между Россией и Европейским союзом или НАТО.

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    13 мая 2025, 22:33 • Новости дня
    Польша опровергла слова Келлога о намерении отправить войска на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отсутствии планов размещения военнослужащих на территории Украины, опровергнув сведения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отсутствии планов размещения военнослужащих на территории Украины, сообщил он в ответ на высказывания спецпосланника  президента США по Украине Кита Келлога.

    «Планов по отправке войск на Украину нет и не будет. Польша несет совместную ответственность за оборону восточного фланга НАТО и за оказание материально-технической поддержки своему соседу, подвергшемуся нападению», – написал глава Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высказывал мнение, что США обсуждают план урегулирования конфликта, предусматривающий размещение сил сдерживания к западу от Днепра. В этот контингент, по его словам, должны были бы войти военные из Польши, Британии, Франции и ФРГ.


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    13 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Захарова назвала НАТО «уничтожителями свободы слова»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала недопуск российских СМИ на встречу НАТО в Турции, назвав альянс разрушителями свободы слова.

    Захарова отреагировала на решение НАТО не аккредитовать российские агентства ТАСС и РИА «Новости» на неформальную встречу глав МИД стран альянса в Анталье в своем Telegram-канале.

    Дипломат написала: «Уничтожители свободы слова».

    Ранее Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации российским СМИ без спортивной специализации на зимние Олимпийские игры 2026 года.

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    16 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    В Германии спрогнозировали падение доходов бюджета на 81,2 млрд евро

    Tекст: Александра Юдина

    Новое правительство Германии, сформированное блоком ХДС/ХСС и СДПГ, к 2029 году недополучит порядка 81,2 млрд евро налоговых поступлений.

    Согласно рабочей группе министерства экономики ФРГ, федеральный бюджет окажется меньше на 33,3 млрд евро по сравнению с ожиданиями октября 2024 года, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    В целом по государственному сектору, включая федеральный уровень, земли и муниципалитеты, прогнозируется снижение налоговых сборов на 81,2 млрд евро.

    Основной причиной эксперты называют налоговые льготы для граждан. Минэкономики ФРГ прогнозировало нулевой экономический рост на 2025 год и рост на 1% в 2026 году.

    Как заявил новый министр финансов, вице-канцлер Ларс Клингбайль, «нам необходимо увеличивать доходы за счет более высоких темпов экономического роста». Он подчеркнул, что дефицит бюджета затруднит его формирование и добавил, что правительство приступило к процессу консолидации.

    По весеннему прогнозу 2025 года, ожидаемый дефицит составит 2,7 млрд евро, из которых 0,6 млрд придется на федеральное правительство.

    Представители бизнеса выступают за снижение корпоративных налогов уже сейчас, а также за продолжение отмены взноса солидарности с новыми землями.

    Коалиционное соглашение предусматривает увеличение с 2026 года налоговой льготы на использование собственного автомобиля до 38 евроцентов за километр, восстановление компенсации на дизель для фермеров, освобождение от налога доплат за сверхурочную работу и повышение налоговых послаблений для малых и средних предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на существенное увеличение национальных военных расходов до 60 млрд евро с этого года.

    В марте Бундесрат позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.

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    15 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Канцлер ФРГ сообщил о принятии санкций ЕС против России

    Канцлер Германии сообщил о принятии 17-го пакета санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз готовится утвердить новый, 17-й пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Европейский союз примет новый пакет ограничительных мер против России во вторник, 20 мая, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, пакет уже готов и будет утвержден в Брюсселе в этот день. Мерц уточнил, что новые санкции вступят в силу сразу после принятия.

    Ранее источник в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали на уровне послов семнадцатый пакет санкций. Ожидается, что его утвердят на заседании глав европейских МИД.

    Власти России неоднократно заявляли, что страна способна справляться с санкционным давлением Запада. В Москве отмечали, что страны Запада не признают провал санкционной политики. После введения предыдущих пакетов в самих западных странах звучали сомнения в их эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе с антироссийскими санкциями и действиями европейских политиков.

    Евросоюз готовится расширить санкционный список, включив в него новые компании и юридические лица, которые он считает причастными к обходу ограничений через третьи страны.

    Странам Евросоюза становится все труднее согласовывать новые серьезные санкции против России без поддержки со стороны США, а главным препятствием для единства остается позиция Венгрии.

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    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей

    Отношения Венгрии и Украины в последние дни резко накалились. Дошло до того, что венгерская ПВО сбивает украинские беспилотники, страны высылают дипломатов, а среди высокопоставленных венгерских военных даже нашли де-факто украинских агентов или как минимум проукраински настроенную «пятую колонну». Что происходит? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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