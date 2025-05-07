Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?5 комментариев
Глава Минобороны Германии собрался резко нарастить оборонный бюджет
Reuters: Глава Минобороны Германии собрался нарастить военный бюджет до 60 млрд евро
Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на существенное увеличение национальных военных расходов до 60 млрд евро с этого года, передает Reuters.
Министр обороны Германии Борис Писториус намерен резко увеличить годовой оборонный бюджета страны, передает Reuters со ссылкой на источники.
«Один из них сказал, что министр нацелен на более чем 60 млрд евро (68,21 млрд долларов США)», – сказано в сообщении.
При этом Писториус нацелен на то, чтобы наращивание оборонного бюджета началось в текущем году.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус сохранил пост в новом правительстве Германии после выборов, он неоднократно высказывался за военную поддержку Украины, хотя премьер-министр Баварии Маркус Зедер напоминал, что Германия для начала должна укрепить собственные вооруженные силы.
Кроме того, в марте Бундесрат позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.