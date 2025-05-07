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    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    7 мая 2025, 12:13 • Новости дня

    Глава Минобороны Германии собрался резко нарастить оборонный бюджет

    Reuters: Глава Минобороны Германии собрался нарастить военный бюджет до 60 млрд евро

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на существенное увеличение национальных военных расходов до 60 млрд евро с этого года, передает Reuters.

    Министр обороны Германии Борис Писториус намерен резко увеличить годовой оборонный  бюджета страны, передает Reuters со ссылкой на источники.

    «Один из них сказал, что министр нацелен на более чем 60 млрд евро (68,21 млрд долларов США)», – сказано в сообщении.

    При этом Писториус нацелен на то, чтобы наращивание оборонного бюджета началось в текущем году.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус сохранил пост в новом правительстве Германии после выборов, он неоднократно высказывался за военную поддержку Украины, хотя премьер-министр Баварии Маркус Зедер напоминал, что Германия для начала должна укрепить собственные вооруженные силы.

    Кроме того, в марте Бундесрат позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.

    6 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис

    Политолог Рар: Провал Мерца в бундестаге демонстрирует серьезнейший политический кризис в ФРГ

    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Провал Фридриха Мерца на выборах канцлера в бундестаге стал следствием глубочайшего политического кризиса в Германии. В закрытом голосовании Мерца отказались поддерживать, в том числе, однопартийцы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее потенциальный канцлер не смог набрать необходимые 316 голосов депутатов.

    «Впервые со времен Второй мировой кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Судя по всему, в ближайшие дни состоится второй тур. Теоретически у Фридриха Мерца набирались необходимые 316 голосов, но по какой-то причине члены его партии и социал-демократы в закрытом голосовании высказались против», – продолжил собеседник.

    «Таким образом, все идет к проведению третьего тура, где Мерцу будет достаточно набрать простое большинство. Но такой процедуры еще не было. Поэтому, судя по всему, потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание бундестага. Допускаю, что мы увидим дисциплинирование ХДС/ХСС», – указал спикер.

    «Впрочем, как бы ни развивались события, очевидно – Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис. У страны нет руководства, отсутствует дееспособное правительство. Решать проблемы нужно очень быстро, потому что ФРГ грозят не только внутренние, но и внешние вызовы», – заключил он.

    Фридрих Мерц в первом туре голосования в бундестаге не смог набрать необходимое большинство для избрания канцлером. Из 630 депутатов «за» высказались 310, «против» – 307. Это может привести к отсрочке его вступления в должность, произошедшее ошеломило законодателей и экспертов, сообщает Bloomberg.

    «Неудача в парламенте стала позором для 69-летнего политика, который и так страдает от низкого уровня популярности среди избирателей. Экономика ФРГ показывает стагнацию после двух лет рецессии, ухудшает ситуацию украинский кризис. При этом, поддержка АдГ усиливается по всей стране, особенно в регионах бывшей ГДР», – пишет агентство.

    По информации Bild, назначенные на вторник второй тур был отменен. «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет договориться о проведении голосования в среду. При этом, по словам лидера партии Тино Хрупаллы, его депутаты ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (5)
    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

    Коментарии (11)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 13:37 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Вайдель призвала Мерца уйти в отставку и открыть путь к новым выбора, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнула, что само выдвижение Мерца, по ее мнению, нарушает предвыборные обещания и говорит о состоянии немецкой политики.

    Вайдель также заявила, что партия АдГ готова взять ответственность за формирование правительства и «поставить страну с головы на ноги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Стала известна дата второго тура выборов канцлера ФРГ

    Bild сообщил о втором голосовании по кандидатуре Мерца на пост канцлера Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Голосование по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии пройдет повторно после неудачи в первом туре, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

    Второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится в Бундестаге во вторник в 15.15 по местному времени (16.15 мск), пишет Bild, передает ТАСС.

    Ранее телеканал NTV сообщил, что заседание Бундестага возобновят после того, как Мерц не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре.

    Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы после провала голосования.

    Коментарии (3)
    6 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Фондовый рынок Германии рухнул после провала Мерца в Бундестаге

    Tagesschau: Падение акций произошло после неудачи Фридриха Мерца на выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Результаты голосования по кандидатуре Фридриха Мерца вызвали негативную реакцию среди инвесторов и спровоцировали снижение котировок на биржах, сообщает Tagesschau.

    О снижении котировок на фондовом рынке Германии после первого тура голосования по кандидатуре Фридриха Мерца в Бундестаге сообщило РИА «Новости». По данным агентства, падение акций стало непосредственной реакцией на политическую нестабильность, вызванную провалом кандидата в канцлеры.

    Издание отмечает, что итоги голосования вызвали заметные волнения в экономике страны. Главный экономист банка Hauck Aufhuauser Lampe Александр Крюгер в интервью заявил: «Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, а структурные реформы давно назрели». Эксперты связывают ситуацию на бирже с отсутствием уверенности в перспективах формирования нового кабинета министров и необходимостью срочных экономических преобразований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц не смог избраться канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге.

    Голосование по кандидатуре Мерца будет проведено повторно после этой неудачи.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала провал Мерца лучшим исходом для страны.

    В свою очередь сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России

    India Today: Россия передаст Индии фрегат Tamal с системой BrahMos 28 мая

    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащен системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая, пишет India Today.

    Передача новейшего фрегата Tamal со сверхзвуковыми ракетами BrahMos индийскому флоту состоится 28 мая, пишет India Today, уточняя, что представители ВМС Индии участвовали в ходовых испытаниях корабля на российской верфи «Янтарь», где индийский экипаж проходил подготовку и оценивал возможности судна.

    Tamal оснащен современными средствами противолодочной обороны, торпедными и ракетными комплексами, сверхзвуковыми ракетами BrahMos. Его конструкция с применением стелс-технологии затрудняет обнаружение радарами противника. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета.

    Построенный на российской верфи «Янтарь», этот фрегат-невидимка является частью российско-индийского соглашения 2016 года о строительстве четырех малозаметных фрегатов класса «Талвар», два из которых строятся в России, еще два в Индии.

    «Ожидается, что второй фрегат, построенный Россией в рамках этой сделки будет официально передан ВМС Индии к июню 2025 года. Источники India Today подтвердили, что фрегат передадут Индии 28 мая», – пишет газета.

    ВМС Индии эксплуатируют фрегаты класса «Талвар» с 2003 года, сейчас в строю находятся шесть кораблей, четыре из них уже оснащены ракетами BrahMos, еще два проходят модернизацию.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил успешное развитие военного сотрудничества с Индией в многосторонних форматах и двусторонних отношениях, подчеркнув роль доверительных отношений лидеров.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (4)
    6 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Шольц признал неожиданность провала голосования по новому канцлеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполняющий обязанности канцлера Германии прокомментировал провал голосования по избранию Фридриха Мерца на пост главы правительства и выразил удивление произошедшим.

    Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не ожидал неудачного результата голосования по избранию лидера консерваторов Фридриха Мерца новым канцлером, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос журнала Stern, рассчитывал ли он на такой исход, Шольц ответил: «Нет! Это абсурд».

    После голосования в Бундестаге Шольц выглядел взволнованным и участвовал в заседании фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, произошедшее «не доставляет радости», однако он уверен, что ситуацию можно исправить. Шольц останется исполняющим обязанности канцлера до завершения процедуры избрания нового главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    6 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Вагенкнехт выразила надежду на провал Мерца на выборах

    Вагенкнехт выразила надежду, что Мерц не станет федеральным канцлером Германии

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поражение Фридриха Мерца в Бундестаге стало бы лучшим исходом для Германии, комментируя провал первого тура голосования.

    Сопредседатель партии BSW Сара Вагенкнехт выразила мнение, что лидер консерваторов Фридрих Мерц не должен возглавлять правительство Германии, передает ТАСС.

    Политик отметила: «Фридрих Мерц просто не может сделать это и должен вынести из этого урок. Это также сокрушительное поражение для Ларса Клингбайля. Эта черно-красная коалиция перевооружения является мертворожденной. Это был бы хороший день для Германии, если бы на том оно и осталось, и Фридрих Мерц не стал федеральным канцлером». Вагенкнехт подчеркнула негативное отношение к планам по перевооружению, инициированным коалицией.

    Партия Вагенкнехт ранее не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент 23 февраля, не добрав несколько тысяч голосов. BSW пыталась оспорить результаты, заявив о наличии ошибок при подсчете, однако добиться пересмотра ей не удалось. По данным опросов, поддержка партии остается на уровне от 3% до 5%.

    В Бундестаге прошел первый тур голосования по выборам канцлера. Мерц получил 310 голосов, при необходимых 316 для победы. Голосование было анонимным, поэтому остается неизвестным, какие именно депутаты не поддержали кандидата, несмотря на то что коалиция контролирует 328 мест.

    Согласно законодательству Германии, если в первом туре кандидат не набирает абсолютного большинства, через две недели проводится второй тур. Для участия во втором туре лидера может выдвигать четверть состава Бундестага. В случае отсутствия победителя проводится третий тур, где требуется простое большинство. Если по итогам третьего тура канцлер избран не абсолютным большинством, президент может либо назначить его, либо объявить новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник Мерц потерпел историческое фиаско.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Между тем провал при голосовании в бундестаге, как отметил Владимир Песков, не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе.

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    6 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    Мерц скептически оценил перспективу запрета партии АдГ

    Новый канцлер ФРГ Мерц сдержанно расценил перспективы запрета АдГ

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии намерены внимательно изучить заключение спецслужб по АдГ, прежде чем обсуждать возможность запрета партии с поддержкой 10 млн избирателей, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Фридрих Мерц, новый канцлер Германии, скептически оценил вероятность запрета деятельности партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.

    Он отметил, что решение о возможном запрете не может быть принято без тщательного изучения выводов Федерального ведомства по охране конституции.

    В эфире телеканала ARD Мерц заявил, что нельзя запретить 10 млн избирателей АдГ. Он подчеркнул, что заключение контрразведки изменило его отношение к партии, но призвал не торопиться с выводами.

    Канцлер добавил, что новое правительство внимательно рассмотрит рекомендации ведомства, прежде чем принимать какие-либо меры в отношении АдГ.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

    Также партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против признания ее правоэкстремистской организацией.

    Напомним, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

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    6 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    FT: Инвесторы стали вкладываться в европейские стартапы по производству БПЛА

    Стартапы Quantum Systems и Tekever оценили выше 2 млрд евро на фоне инвестиций

    Tекст: Ирма Каплан

    Два ведущих стартапа, Quantum Systems и Tekever, получили финансирование, превысившее 2 млрд евро, благодаря растущему интересу инвесторов к оборонным технологиям, пишет FT.

    Новые инвесторы устремляются на рынок оборонных или технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и на поле боя, пишет Financial Times (FT).

    По данным газеты, крупные вложения в европейские технологические стартапы Quantum Systems и Tekever привлекли внимание зарубежных инвесторов, совокупный объем которых в каждую превысил более чем 1 млрд евро.

    Quantum Systems – из Мюнхена, ее цель – сделать поле боя прозрачным и получать данные воздушной разведки в реальном времени в  каждой части линии фронта, заявил содиректор компании Флориан Зайбель.

    Tekever, основанная в Португалии, привлекла десятки миллионов евро, ее продукция широко использовалась на Украине для разведки и точных ударов.

    По данным Инновационного фонда НАТО и Dealroom, инвестиции в европейские оборонные стартапы выросли на 24% в 2024 году до 5,2 млрд долларов.

    Quantum объединяет аппаратные и программные решения с искусственным интеллектом для автономной воздушной разведки. Компания ожидает удвоения выручки до 200 млн евро и более в этом году и расширяет производство до 4 тыс. беспилотников ежегодно.

    Tekever увеличивает мощности более чем вдвое каждый год и планирует выпустить свыше 200 систем в текущем году, заключила FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование рассматривает возможность масштабного внедрения дронов в каждый боевой дивизион, что потребует значительных инвестиций.

    При этом новая интеллектуальная система «Солярис НС», разработанная  холдингом «Росэл», входящим в Ростех, способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.

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    6 мая 2025, 13:26 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности русофобской политики в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Провал Фридриха Мерца при голосовании в Бундестаге не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в Кремле не видят никаких изменений после поражения Мерца, претендовавшего на пост канцлера ФРГ, передает ТАСС.

    На вопрос, может ли такой исход заставить западных лидеров пересмотреть «русофобскую риторику», Песков ответил: «Не видим, не считаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    7 мая 2025, 07:31 • Новости дня
    Захарова заявила о бессмысленности перестановок в правительстве Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в составе правительства Германии, отметив, что Россия готова к любому развитию ситуации.

    Захарова отметила, что последние годы Германия утратила остатки суверенитета, авторитета и значения в международных делах, передает РИА «Новости».

    По ее словам, перемена лиц в правительстве Германии не оказывает существенного влияния на глобальные процессы.

    Она добавила, что Россия готова к любому развитию событий, несмотря на происходящие перемены в немецком правительстве.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

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    6 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Названа дата четвертого раунда переговоров США и Ирана

    Стало известно, что четвертый раунд переговоров по ядерной программе пройдет в Омане

    Tекст: Евгения Караваева

    В оманской столице намечена новая встреча представителей США и Ирана для обсуждения иранской ядерной программы, дата назначена на 11 мая.

    Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы состоится в Маскате 11 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Nour News.

    По данным источника агентства, встреча назначена на 21 ордибехешта по иранскому календарю, что соответствует воскресенью 11 мая.

    Переговоры проходят в непрямом формате и касаются ключевых аспектов иранской ядерной программы. Ожидается, что стороны обсудят шаги по снижению напряженности и возможные договоренности в рамках существующих международных соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран провел успешное испытание ракеты дальнего радиуса действия. МИД Ирана назвал заявления США препятствием для заключения новой ядерной сделки. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили перспективы переговоров по иранской ядерной сделке.

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    7 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Провальный старт Мерца указывает на раскол в правительстве Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Фридрих Мерц столкнулся с унизительным провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера, несмотря на достигнутую коалиционную сделку, пишет Politico.

    Мерц избран канцлером Германии только после второго голосования из-за недостатка поддержки в Бундестаге, что стало неожиданным поражением, передает Politico.

    В результате потребовалось повторное голосование, после которого Мерц все же получил необходимое большинство голосов.

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мерца с избранием. Однако политологи подчеркивают, что провал на первом голосовании уже нанес урон репутации нового правительства и свидетельствует о глубоких разногласиях в политическом центре Германии.

    Преемник Олафа Шольца возглавил страну на фоне внутреннего раскола и давления со стороны правой оппозиции. На февральских выборах партия «Альтернатива для Германии» получила 21% голосов, что усилило напряженность в парламенте и затруднило формирование стабильного правительства.

    Эксперты предупреждают, что без внутреннего единства Мерцу будет сложно реализовать обещания по увеличению оборонных расходов и защите промышленности от внешних вызовов, включая возможные тарифы со стороны Дональда Трампа и конкуренцию с Китаем.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в Бундестаге.

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