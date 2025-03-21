Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.3 комментария
В Германии одобрили увеличение долгов ФРГ для оборонных расходов
Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ) позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.
Бундесрат одобрил поправки к Основному закону, позволяющие Германии увеличить государственные долги для покрытия растущих расходов на оборону, передает ТАСС.
Эти изменения предусматривают ослабление так называемого долгового тормоза, который ранее запрещал тратить из бюджета больше, чем в него поступает.
Одобрение произошло после голосования, в ходе которого было достигнуто большинство в две трети голосов.
Поправки позволяют расходовать на оборону средства свыше одного процента ВВП без попадания под долговые ограничения.
Также создан специальный инфраструктурный фонд объемом 500 млрд евро, который не будет ограничен долговым тормозом. Это решение стало возможным после того, как 18 марта парламент Германии дал свое одобрение данным поправкам.
Эксперты называют этот финансовый пакет историческим, так как он открывает возможность для инвестиций в размере от 1 до 1,5 трлн евро.
Ранее бундестаг внес поправки в Конституцию ФРГ для повышения оборонных расходов. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал требование Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП чрезмерными, указав на невозможность таких трат для бюджета страны.
Европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.