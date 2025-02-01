Писториус осудил требование Трампа увеличить оборонные расходы ФРГ

Министр обороны Германии Писториус: 5% ВВП на оборону чрезмерно для ФРГ

Tекст: Мария Иванова

Писториус выразил несогласие с предложением президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП страны, сообщает ТАСС.

В интервью газете Tagesspiegel Писториус заявил, что такой показатель для Германии является чрезмерным, так как 5% ВВП составили бы 42% федерального бюджета, что эквивалентно 230 млрд евро. По его словам, страна не может себе позволить такие расходы.

Писториус отметил, впрочем, что вместо этого важнее достичь целей НАТО по наращиванию потенциала в согласованные сроки. Министр подчеркнул, что Германии придется увеличить свои оборонные вложения, даже превысив 2% от ВВП, что выделяются в настоящее время. В будущем, считает Писториус, страна должна будет тратить больше на оборону, учитывая ее масштаб.

Он также указал, что страны НАТО не могут принять цифру, предложенную Трампом, без обсуждения. Тем не менее, министр признал необходимость увеличения оборонных расходов и подчеркнул, что на протяжении последних двух лет активно выступал за это. Писториус отметил, что требование о дополнительных вложениях в оборону неоспоримо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия поддерживает увеличение оборонных расходов НАТО, но считает чрезмерным предложение США о повышении взносов до 5% от ВВП.

Между тем енсек НАТО Марк Рютте на форуме в Давосе заявил, что поражение Киева заставит Запад потратить триллионы вместо миллиардов на «сдерживание России», повысив оборонные расходы до 3% ВВП.