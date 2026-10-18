Вэнс: Без ВМС США в Ормузском проливе цены на бензин вырастут в три раза

Tекст: Вера Басилая

Вэнс назвал высокими цены на бензин в США, но отметил, что они были бы втрое больше без обеспечения прохода судов через Ормузский пролив американскими ВМС, передают «Вести».

«Если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут», – заявил Вэнс.

По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая заключается в получении от Тегерана обязательства не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая цель состоит в недопущении мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.

В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке маршрута. В среду западные агентства сообщили об атаках Тегерана на суда в Ормузе для влияния на американские выборы.