С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
Вэнс: Без ВМС США в Ормузском проливе цены на бензин вырастут в три раза
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без присутствия американских военных в районе Ормузского пролива розничные цены на топливо увеличились бы в три раза.
Вэнс назвал высокими цены на бензин в США, но отметил, что они были бы втрое больше без обеспечения прохода судов через Ормузский пролив американскими ВМС, передают «Вести».
«Если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут», – заявил Вэнс.
По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая заключается в получении от Тегерана обязательства не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая цель состоит в недопущении мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.
В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.
Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке маршрута. В среду западные агентства сообщили об атаках Тегерана на суда в Ормузе для влияния на американские выборы.