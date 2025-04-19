Премьер Баварии заявил о приоритете поставок Taurus для Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что в первую очередь Германия должна обеспечить себя крылатыми ракетами Taurus, сообщают РИА «Новости». В интервью газете Augsburger Allgemeine он подчеркнул: «Прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих. Это лучшее оружие, которое у нас есть». Политик добавил, что стране также необходимы собственная армия беспилотников и современный противоракетный щит.

Зедер отметил, что вопрос возможной передачи ракет Украине будет решать только будущий канцлер Германии. Таким образом, решение о поставках Taurus Киеву окончательно отложено до формирования нового федерального правительства.

Газета Bild ранее сообщила, что на вооружении бундесвера находится около 600 ракет Taurus, однако примерно половина этого арсенала нуждается в модернизации либо продлении сертификатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не согласовали поставки ракет Taurus на Украину, канцлер Олаф Шольц официально заявил, что Германия не будет передавать Киеву эти вооружения, а глава компании Rheinmetall указал на их бесполезность для украинской стороны.