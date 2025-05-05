Bild сообщил о сохранении Писториусом поста министра обороны ФРГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Социал-демократическая партия Германии утвердила своих кандидатов на ключевые министерские посты, передает ТАСС. Газета Bild со ссылкой на источники уточнила, что Борис Писториус продолжит руководить министерством обороны в новом составе правительства.

СДПГ получила в кабинете правительства семь министерских портфелей, как и Христианско-демократический союз. Вице-канцлером и министром финансов станет Ларс Клингбайль, министерство юстиции возглавит бывшая судья Штефани Хубиг, а портфель министра труда и соцдел перейдет к экс-председателю Бундестага Бербель Бас.

Министром окружающей среды утвержден Карстен Шнайдер, Верена Хуберц возглавит министерство строительства, а Реем Алабали-Радован станет министром экономического развития. Назначения также коснулись госминистра по вопросам миграции Элизабет Кайзер и уполномоченного по восточным землям Натали Павлик.

Позднее в понедельник СДПГ и консервативный блок ХДС/ХСС подпишут коалиционное соглашение, которое станет основой работы нового кабинета. 6 мая в Бундестаге пройдет голосование по кандидатуре канцлера, им станет представитель ХДС Фридрих Мерц, после чего новый кабинет министров будет приведен к присяге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц представил первые кандидатуры министров ФРГ. Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рискует лишиться возможности формировать большинство, поскольку их совместный результат составляет только 41% при минимально необходимом уровне в 46%. Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Мерца ослабила бойкот по отношению к «Альтернативе для Германии».