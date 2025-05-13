Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
В Турции заявили о планах Эрдогана обсудить переговоры России и Украины с Рютте
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен провести встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, где ожидается обсуждение возможных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, сообщил дипломатический источник в Анкаре.
По данным источника, Эрдоган планирует встретиться во вторник с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре. В переговорах, которые пройдут за закрытыми дверями, может быть затронута тема возможных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает РИА «Новости».
Турецкая сторона выразила надежду, что такие переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут состояться. При этом в Анкаре подчеркнули, что их повестку будут определять непосредственно Москва и Киев.
Турция также не располагает информацией о возможном участии президента США Дональда Трампа в этих переговорах, как отметил дипломатический источник.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что ключевыми вопросами переговоров остаются отказ Киева от ряда территорий, статус Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Черному морю и Днепру.
Трамп объявил о планах посетить возможную встречу России и Украины в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.