Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины

Tекст: Вера Басилая

Стивен Уиткофф в интервью порталу Breitbart News заявил, что основные темы переговоров по урегулированию ситуации на Украине связаны с отказом киевских властей от территорий, вопросом о Запорожской атомной электростанции и обеспечением доступа Украины к Днепру и Черному морю, передает ТАСС.

Уиткофф добавил, что стороны продвинулись в сужении круга обсуждаемых проблем, и спор касается пяти регионов. По словам чиновника, Россия контролирует два из этих регионов, а киевские власти – три других.

Спецпосланник президента США отметил, что различие между линией фронта, расположением войск и административными границами осложняет переговоры. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся неформальные переговоры с обеими сторонами.

Уиткофф также заявил о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что без его подписи мирное соглашение невозможно, так как он является лидером Российской Федерации.

Уиткофф заявил, что общался с обеими сторонами конфликта, включая Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рустема Умерова, а также советников по национальной безопасности из Англии, Франции, Германии и Италии.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины по вопросу прекращения огня и поиска мира на Украине.

Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи российских и украинских представителей 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в переговорах в Стамбуле.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ Киева от ультимативных требований важным условием для успеха будущих переговоров.

Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.