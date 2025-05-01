Мирошник после удара по Алешкам назвал мирную риторику Зеленского «пустым трепом»

Tекст: Елизавета Шишкова

Удар по рынку в Алешках Херсонской области показал, что мирная риторика Владимира Зеленского – «пустой треп», заявил Мирошник, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Мирная риторика Зеленского – пустой треп безответственного клоуна, а деяния – это убийство и ранение мирных [людей] в Алешках». По мнению дипломата, подобные удары – часть государственной политики Киева, за которую политическое руководство понесет ответственность, а исполнители будут наказаны по законам войны.

Мирошник также отметил, что удар по Алешкам был преднамеренным и тщательно спланированным покушением на мирных граждан России. Он заявил, что атака была нанесена в момент наибольшего скопления людей, когда рынок был заполнен в выходной праздничный день, а точность удара обеспечивали камеры беспилотников. Дипломат подчеркнул, что это не случайность, а осознанное злодеяние против мирных жителей на Украине.

Сенатор от Херсонской области Константин Басюк сообщил в своем телеграм-канале, что вооруженные силы Украины продолжали обстреливать рынок после первой волны ударов, пытаясь добить выживших. По словам сенатора, эти действия свидетельствуют о безжалостной политике против мирного населения и недопустимы в современном мире. Он добавил, что атака на рынок стала очередным подтверждением жестокости киевских властей, которые продолжают наносить удары по гражданским.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте после атаки беспилотников на рынок в Алешках, где погибли и пострадали люди, сам город Алешки на левом берегу Херсонской области подвергся массированной атаке FPV-дронов, в результате которой погибли минимум семь человек и около 20 получили ранения.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о повторной атаке на местном рынке с помощью FPV-дронов, которая была направлена против выживших после первого удара.