СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на рынкок в Алешках

Tекст: Елизавета Шишкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских военных на рынок в городе Алешки Херсонской области, передает СК России.

По данным ведомства, 1 мая 2025 года украинские боевики использовали беспилотные летательные аппараты для удара по рыночной территории. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие.

Следствие назначило проведение всех необходимых судебных экспертиз. В настоящее время устанавливаются детали случившегося и личности украинских военных, причастных к атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, город Алешки на левом берегу Херсонской области подвергся массированной атаке FPV-дронов, в результате которой погибли минимум семь человек и около 20 получили ранения.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о повторной атаке на местном рынке с помощью FPV-дронов, которая была направлена против выживших после первого удара.