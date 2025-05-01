Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.3 комментария
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на рынкок в Алешках
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте после атаки беспилотников на рынок в Алешках, где погибли и пострадали люди.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских военных на рынок в городе Алешки Херсонской области, передает СК России.
По данным ведомства, 1 мая 2025 года украинские боевики использовали беспилотные летательные аппараты для удара по рыночной территории. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие.
Следствие назначило проведение всех необходимых судебных экспертиз. В настоящее время устанавливаются детали случившегося и личности украинских военных, причастных к атаке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, город Алешки на левом берегу Херсонской области подвергся массированной атаке FPV-дронов, в результате которой погибли минимум семь человек и около 20 получили ранения.
Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о повторной атаке на местном рынке с помощью FPV-дронов, которая была направлена против выживших после первого удара.