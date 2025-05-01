Сальдо: ВСУ добивали раненных на рынке в Алешках FPV-дронами

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинские военные использовали FPV-дроны для нанесения повторного удара по раненым и выжившим после первой атаки на рынок в Алешках. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших», – заявил Сальдо. Он также опубликовал видеозапись, на которой запечатлены удары по территории рынка.

Сальдо также заявил в видеообращении, что украинские войска систематически наносили удары по машинам скорой помощи. В результате этого сейчас не хватает автотранспорта для оперативной доставки раненых в медучреждения.

«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», – сказал Сальдо.

Кроме того, по словам губернатора, с 30 апреля украинская сторона усилила обстрелы населенных пунктов региона у Днепра, а также сбрасывала боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, город Алешки на левом берегу Херсонской области подвергся массированной атаке FPV-дронов, в результате которой погибли минимум семь человек, около 20 получили ранения.