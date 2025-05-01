Сальдо: При атаке дронов на рынок в Алешках погибли не менее семи человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Около 9.30 мск в районе центрального рынка в Алешках украинские боевики нанесли массированный удар с применением FPV-дронов. В момент атаки на рынке находилось много людей.

По предварительным сведениям, жертвами атаки стали не менее семи человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести. Все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий удара.

Информация о количестве пострадавших и характере повреждений уточняется. Экстренные службы продолжают работу в зоне происшествия.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Приветное в Херсонской области, в результате чего были ранены местный чиновник и его супруга.

Также пять приграничных населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, что привело к повреждению домов, автомобилей и перебоям с электроснабжением.

В центре Энергодара произошла атака беспилотником, однако пострадавших и разрушений не зафиксировано.