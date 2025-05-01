Чиновник и его жена получили ранения после удара БПЛА по Приветному в Херсонской области

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, атака произошла около 22:00 по московскому времени, когда по селу Приветное Алешкинского муниципального округа был нанесен удар с воздуха. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, боевики киевского режима использовали дроны-камикадзе типа «Баба-яга», которые были нацелены на жилой сектор.

В результате взрыва пострадал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. Пострадавшими стали сам глава территориального отдела и его супруга. О характере полученных ранений и их состоянии не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся 41 артиллерийский удар за день; в результате атаки ВСУ на подстанцию «Виноградово» в Херсонской области остались без света 102 населенных пункта и более 56 тыс. человек; также в регионе в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи, был ранен житель Каховки, всего за сутки ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра.