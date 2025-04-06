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ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области за сутки
Украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся 41 артиллерийский удар в течение дня, как сообщили в экстренных службах.
Украинская армия продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости». В течение дня ВСУ нанесли 26 артиллерийских ударов по различным населенным пунктам, а ночью произошло еще 15 атак. Всего 11 населенных пунктов оказались под обстрелом.
Представитель экстренных служб сообщил, что обстрелам подверглись Новая Каховка, Любимовка, Каховка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка, Алешки, Песчановка, Корсунка, Днепряны и Новая Збурьевка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, трое мирных жителей были ранены в результате обстрела Новой Каховки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также сообщалось, что Вооруженные силы России потопили три катера ВСУ на Днепре. В конце марта ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.