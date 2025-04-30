Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.4 комментария
ВСУ атаковали центр Энергодара с помощью беспилотника
В центре Энергодара произошла атака беспилотником, в результате которой никто не пострадал и разрушений не зафиксировано, сообщил мэр города Максим Пухов.
В своем Telegram-канале он указал, что украинские войска атаковали центр города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара с помощью беспилотника вертолетного типа.
По его словам, ВСУ продолжают попытки дестабилизировать жизнь в Энергодаре. В результате происшествия никто не пострадал и разрушений в городе не было зафиксировано.
Ранее стало известно, что в Белгородской области от ударов дронов ВСУ пострадали четыре человека.