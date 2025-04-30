В Белгородской области от ударов дронов ВСУ пострадали четыре человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Пострадавших в Шебекино бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, указал губернатор в своем Telegram-канале.

У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и ряд других ранений, его везут в областную клиническую больницу. У одной женщины также определили минно-взрывную травму, баротравму и другие ранения, ее доставили в горбольницу № 2 в Белгороде. Еще у одной женщины – ушибы рук и ног.

В поселке Политотдельский Белгородского района от удара дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, его доставили в горбольницу № 2 в Белгороде.

В Шебекинском городском округе от атак БПЛА повреждения получили линии электропередачи, без электричества оказались поселок Шамино, села Коровино, Безлюдовка, Графовка и Архангельское, частично села Ржевка и Новая Таволжанка.

Аварийные службы начнут работы после согласования с Минобороны.

Три дрона атаковали сам город Шебекино, один беспилотник атаковал село Нехотеевка.

Трактор в поле у села Головчино Грайворонского округа подвергся атаке дрона.

Ранее в апреле ВСУ запустили на Белгородскую область более 100 дронов.