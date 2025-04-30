Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.4 комментария
В Белгородской области от ударов дронов ВСУ пострадали четыре человека
В белгородском городе Шебекино при атаке на легковушку ранения получили три мирных жителя, в поселке Политотдельский от удара по легковушке пострадал еще один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших в Шебекино бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, указал губернатор в своем Telegram-канале.
У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и ряд других ранений, его везут в областную клиническую больницу. У одной женщины также определили минно-взрывную травму, баротравму и другие ранения, ее доставили в горбольницу № 2 в Белгороде. Еще у одной женщины – ушибы рук и ног.
В поселке Политотдельский Белгородского района от удара дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, его доставили в горбольницу № 2 в Белгороде.
В Шебекинском городском округе от атак БПЛА повреждения получили линии электропередачи, без электричества оказались поселок Шамино, села Коровино, Безлюдовка, Графовка и Архангельское, частично села Ржевка и Новая Таволжанка.
Аварийные службы начнут работы после согласования с Минобороны.
Три дрона атаковали сам город Шебекино, один беспилотник атаковал село Нехотеевка.
Трактор в поле у села Головчино Грайворонского округа подвергся атаке дрона.
Ранее в апреле ВСУ запустили на Белгородскую область более 100 дронов.