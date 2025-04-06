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The Sunday Times: Россия шпионила за британскими подлодками с яхт олигархов
The Sunday Times сообщил о шпионаже российских яхт за флотом Британии
Российские олигархи якобы используют свои яхты для шпионажа за британским флотом и подводной инфраструктурой, согласно расследованию The Sunday Times.
Российские олигархи, как утверждает издание The Sunday Times, возможно, применяют свои яхты для шпионажа за британскими подлодками. Бывшие министры обороны, военные и эксперты, с которыми поговорили журналисты, утверждают, что яхты оборудованы специальными люками для глубоководного разведывательного и водолазного оборудования.
Одним из примеров стало событие 2018 года, когда британский корабль HMS Albion экстренно покинул порт Лимасола из-за якобы шпионской активности российской яхты. Британское Министерство обороны заявляет, что не только яхты, но и подводные датчики использовались для слежки за атомными подлодками Vanguard с ракетами Trident-2 D5.
Кроме того, вблизи критически важных коммуникационных кабелей Британии были неоднократно обнаружены беспилотные аппараты, которые могли повреждать кабели. Ни корабля-носителя, ни подводной лодки рядом не было, что, по мнению военных, свидетельствует о возможности беспилотников преодолевать значительные расстояния самостоятельно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Британии приняли звуки, издаваемые китом, за российские подводные беспилотники на северо-западе Шотландии.
Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.