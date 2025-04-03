Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Трамп отказался заменять пасхальные яйца на муляжи
Трамп заявил, что не будет заменять натуральные пасхальные яйца на муляжи
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заменять натуральные яйца на муляжи для пасхальных украшений в Белом доме, несмотря на дефицит яиц в стране.
Трамп высказался против замены натуральных яиц, используемых для пасхального украшения Белого дома, на муляжи. Он подчеркнул, что даже при дефиците яйца останутся частью традиционного праздника. Отвечая на просьбы, Трамп заявил: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца? Я говорю, что мы этого не хотим». Эти слова президента транслировал телеканал NBC, сообщает РИА «Новости».
Организация American Egg Board (AEB), отвечающая за поставку яиц в Белый дом для праздника, заявила, что ежегодно американские фермеры жертвуют около 30 тыс. яиц. AEB отмечает, что эти яйца имеют нестандартный размер и не могут быть проданы, поэтому их использование на праздниках не влияет на общее предложение яиц в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы.
Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2025 году розничные цены на яйца вырастут на 41,1% из-за последствий птичьего гриппа.
Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование в связи с резким ростом цен на яйца, который в январе составил 13,8%.