Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.28 комментариев
Минюст США начал расследование из-за роста цен на яйца
Минюст США начал антимонопольное расследование скачка цен на яйца
Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование из-за резкого роста цен на яйца, который, по данным министерства сельского хозяйства, в январе составил 13,8%.
Минюст США начал предварительное антимонопольное расследование по поводу резкого увеличения цен на яйца, сообщает Bloomberg/a>. В январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, а в декабре прошлого года был зафиксирован рост на 8,4%. Всплеск цен связывают с эпидемией птичьего гриппа, которая затронула 18,8 млн коммерческих несушек, передает РИА «Новости».
Глава министерства сельского хозяйства Брук Роллинз заявила о возможности временного импорта яиц для стабилизации рынка. В ходе расследования Минюст намерен выяснить, имел ли место сговор компаний, таких как Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc., с целью повышения цен или ограничения поставок.
Ранее сообщалось, что дефицит яиц в США привел к росту цен на блюда из яиц в сетях ресторанов быстрого питания. Американцы уже рассматривают возможность использования имитаций яиц из пластика, дерева и гипса для празднования Пасхи.
Ранее американское министерство сельского хозяйства прогнозировало рост розничных цен на яйца в США в 2025 году на 41,1% из-за последствий птичьего гриппа.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США.
Между тем Россия заняла первое место в списке стран G20 по доступности цен на куриные яйца: десяток обойдется всего в 115 рублей, что в три раза дешевле, чем в США.