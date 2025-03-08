Минюст США начал расследование из-за роста цен на яйца

Минюст США начал антимонопольное расследование скачка цен на яйца

Tекст: Мария Иванова

Минюст США начал предварительное антимонопольное расследование по поводу резкого увеличения цен на яйца, сообщает Bloomberg/a>. В январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, а в декабре прошлого года был зафиксирован рост на 8,4%. Всплеск цен связывают с эпидемией птичьего гриппа, которая затронула 18,8 млн коммерческих несушек, передает РИА «Новости».

Глава министерства сельского хозяйства Брук Роллинз заявила о возможности временного импорта яиц для стабилизации рынка. В ходе расследования Минюст намерен выяснить, имел ли место сговор компаний, таких как Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc., с целью повышения цен или ограничения поставок.

Ранее сообщалось, что дефицит яиц в США привел к росту цен на блюда из яиц в сетях ресторанов быстрого питания. Американцы уже рассматривают возможность использования имитаций яиц из пластика, дерева и гипса для празднования Пасхи.

Ранее американское министерство сельского хозяйства прогнозировало рост розничных цен на яйца в США в 2025 году на 41,1% из-за последствий птичьего гриппа.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США.

Между тем Россия заняла первое место в списке стран G20 по доступности цен на куриные яйца: десяток обойдется всего в 115 рублей, что в три раза дешевле, чем в США.