Куриные яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран G20

Россия заняла первое место по доступности куриных яиц в G20 с ценой в 115 рублей за десяток

Tекст: Вера Басилая

Как следует из открытх источников, среди стран «Большой двадцатки» Россия лидирует по доступности куриных яиц. Средняя цена за десяток яиц в России составляет 115 рублей. Это значительно дешевле, чем в США, где цена достигла 371 рубля из-за эпидемии птичьего гриппа, передает РИА «Новости».

Россия также обогнала по доступности яиц такие страны, как Индия и Индонезия, где цены составляют 120 и 123 рубля соответственно. В Индии, несмотря на низкую цену, яйца потребляются относительно мало – в среднем четыре килограмма на человека в год.

В пятерку стран с низкими ценами на яйца также вошли Бразилия и Турция, где десяток яиц стоит 144 и 147 рублей соответственно. В Саудовской Аравии, Мексике и Китае цена за десяток яиц также не превышает 200 рублей.

В Канаде, ЮАР, Аргентине, Италии, Германии, Японии и Франции за десяток яиц придется заплатить от 200 до 300 рублей. В Британии цена составляет 305 рублей. В Южной Корее и Австралии цены еще выше – 338 и 364 рубля за десяток соответственно.

Средняя цена за десяток яиц в странах G20 составила 224 рубля, что подтверждает значительные различия в ценах в разных странах.

Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства США прогнозирует рост розничных цен на яйца в США в 2025 году на 41,1%, и основными причинами этого являются последствия птичьего гриппа, от которого в январе пострадали десятки млн кур-несушек.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему возник «яичный кризис» в США.