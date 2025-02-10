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    10 февраля 2025, 08:40 • В мире

    «Яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США

    «Яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США
    @ Jason Bergman/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    В Соединенных Штатах бушует продовольственный кризис, который плохо вяжется с образом всемогущей державы, вершащей судьбы самых удаленных уголков планеты. В стране дефицит самых обыкновенных куриных яиц. Каким образом он возник, почему внезапно приобретает политическую подоплеку и при чем здесь стремление новой администрации США присоединить Канаду?

    Американские СМИ наперебой публикуют фото пустых полок в супермаркетах, по соцсетям расходятся вирусные видео, в которых за этот обыкновенный, по сути дела, продукт среди покупателей вспыхивают настоящие стычки. Более того, происходит воровство яиц в промышленных масштабах. И все это происходит не в какой-то неблагополучной стране третьего мира, а в США. Как выяснилось, даже сверхдержава может остаться без куриных яиц – или, по крайней мере, испытывать с ними серьезные проблемы.

    «Правда ли, что яйца стали новой туалетной бумагой?» – в непривычном для себя стиле риторически спрашивает USA Today. Имеется в виду, что во время пандемии туалетная бумага стала дефицитом, потому что люди предпочитали запасаться ей в больших объемах, и рынок, не рассчитанный на такое значительное повышение спроса, не выдержал. Судя по всему, невозможность купить в какой-то момент рядовой предмет первой необходимости оставила серьезную душевную травму у народа, который не привык к дефициту, а столкнувшись с ним, искренне растерялся.

    Теперь история повторилась с яйцами. «Где найти яйца и почему цены на них такие высокие – вопрос, который, по-видимому, волнует потребителей по всей стране», – пишет USA Today. Яиц нет, а там, где они есть, не редкость увидеть ограничение – например, максимум две-три дюжины в руки (в США яйца продаются не десятками, а дюжинами). И это тоже ставит покупателей в тупик: как так, у тебя есть деньги, а ты даже не можешь купить больше про запас? И хорошо, если дело ограничивается просто недоумением, потому что случаются и вспышки агрессии – с некоторых людей в стрессовой ситуации налет цивилизации слетает быстро.

    Меж тем происходящее имеет самую прозаическую причину – мощная вспышка птичьего гриппа H5N1 убила великое множество американских кур-несушек. По статистике министерства сельского хозяйства США, только в ноябре и декабре 2024-го в стране погибло около 17,2 млн кур, а по данным на конец января 2025-го в результате эпидемии в семи штатах – Аризоне, Калифорнии, Северной Каролине, Огайо, Миссури, Индиане и Вашингтоне – пало еще 14 млн птиц.

    Нельзя сказать, что ситуация является чем-то новым, потому что вспышки птичьего гриппа случались и раньше, но проблема приобрела невиданный ранее размах. Как пишет Newsweek, «потребители, которые привыкли платить около двух долларов за дюжину яиц, в последние месяцы увидели, что цены выросли более чем в два раза… Средняя стоимость дюжины крупных яиц класса А в декабре 2024 года достигла 4,15 доллара – что на 14% больше, чем в предыдущем месяце».

    Но это средняя цена, а в жизни некоторые покупатели уже сталкиваются с ценами и по 8-12 долларов за дюжину. Bloomberg мрачно подсчитал, что в среднем яйца стали стоить почти в семь раз дороже, чем два года назад. Причем эксперты уверяют, что в текущем году цена может вырасти еще на 20,3%.

    Как считает процитированный Newsweek Джек Баффингтон, доцент из университета Денвера, дело не только в птичьем гриппе – на него накладываются и другие обстоятельства, «в том числе выросшие заработные платы и проблемы труда и иммиграции… Кроме того, некоторые штаты принимают законодательные правила в отношении яиц (например, требование «яиц без клеток»), что влияет на производственные мощности».

    Бесклеточное производство яиц подразумевает, что куры-несушки находятся не в клетках, а в более свободных условиях, но оно также приводит к росту затрат. Новые законы «устанавливают минимальные требования к помещению для кур», но в более-менее открытой среде труднее контролировать инфекции, тот же самый птичий грипп. А раз проникнув в популяцию, он распространяется с убийственной скоростью.

    С транспортом все тоже обстоит неважно: внезапно выяснилось, что отрасль «сталкивается с постоянной нехваткой водителей», что приводит к увеличению затрат на рефрижераторные перевозки. Мало того, еще и тарифы на дальние перевозки растут. Все эти расходы закладываются в цену, а крайним в итоге оказывается потребитель.

    Для предотвращения распространения инфекции там, где выявлен случай птичьего гриппа, предписано уничтожать всех кур, и владельцам фактически приходится начинать весь бизнес с нуля. Мало того, что новая партия кур начнет нестись только приблизительно через 19-20 недель – ферме, на которой объявился птичий грипп, приходится сначала пройти через долгие процедуры, требующие одобрения со стороны властей. Процесс этот в итоге может занять как минимум девять месяцев, но может и затянуться и составить более года. Это объясняет, почему яичный кризис приобрел такие масштабы: производства просто не успевают восстановиться, а вирус действует стремительно и не оставляет шансов.

    The New York Times озаглавила свой материал о проблеме просто: «Цены на яйца растут. Похоже, они будут расти и дальше». «Цены на яйца, как суфле, растут прямо на наших глазах до впечатляющих высот», – вторит ему журналист CBS.

    Для нынешних американских властей все ясно – во всем виноват Байден, как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Потому что это его администрация и министерство сельского хозяйства «устроили массовое убийство 100 миллионов кур».

    Собственно говоря, тут бывший президент США имел бы полное право изумиться и ехидно задать вопрос: «И когда это я успел?». Природа коварна, и от эпидемий подобного рода не застрахована ни одна страна. Год назад Россия тоже сталкивалась со сложностями, связанными с нехваткой яиц из-за птичьего гриппа. Однако проблему удалось решить, в том числе завозя яйца из соседних стран.

    Потеряв только за три последних месяца около 10% поголовья всех кур-несушек в стране, американские власти могли бы активировать действия в аналогичном направлении, тем более Трамп обещал снизить цены, да и вице-президент Вэнс также клялся, что вопрос с яйцами не останется без внимания. Однако свежеиспеченный президент США ухитрился разругаться со всеми соседями. Причем Мексика еще сравнительно легко отделалась, ей всего лишь грозят высокими пошлинами, зато Канаду и вовсе обещают присоединить в качестве 51-го штата, хочет она того или нет.

    Теперь Канада иронически поглядывает через границу на яичный кризис у буйного соседа, а ее журналисты сообщают, что «американцы постят фото яиц, где на ценниках стоят уже цифры больше 10 долларов, и сравнивают их с низкими канадскими ценами». Как считает профессор университета Ватерлоо Брюс Мьюирхед, скорее всего, в Канаде не произойдет такого, как в США, потому что здесь принято разводить несушек на небольших фермах и использовать более гибкие подходы.

    В среднем в Канаде на одной такой ферме находится около 25 тысяч кур, в то время как в США их может быть несколько миллионов. Если в поголовье начинается эпидемия, лишиться 25 тысяч кур или миллионов – все-таки большая разница. Птичий грипп убивает от 90 до 100% птиц, и они обычно гибнут в течение двух суток. Также этот грипп может быть опасен для других животных, а в редких случаях – и людей.

    «Ситуация с дефицитом яиц может не улучшиться в ближайшие месяцы», – сообщает CNN. Сначала резкий рост цен в конце 2024-го пытались списать на стандартный сезонный спрос из-за необходимости готовить выпечку на праздники. Однако те прошли, а цены продолжали расти, а одновременно рос и дефицит. Есть версия, что нагрянувшие в страну холода заставили изменить свои маршруты перелетных птиц, которые являются основными переносчиками вируса, и поэтому эпизоотия приняла невиданные размеры.

    USA Today признает, что неизвестно, когда цена на яйца в США нормализуется, но осторожно предполагает, что ситуация может выправиться «после 2025-го». Мэтт Саттон-Вермюлен, эксперт из консалтинговой фирмы Kearney, заметил, что «при самом удачном развитии событий» потребуется более девяти месяцев, чтобы восстановить нормальное поголовье кур-несушек.

    «Так что цены могут продолжить рост в течение следующих двенадцати месяцев из-за сохранения вируса и того факта, что мы наблюдаем вспышки заболевания на предприятиях от побережья до побережья и с севера на юг», – добавил эксперт.

    По словам Салони Вастани, профессора маркетинга университета Эмори, покупатели склонны считать, что рост цен на яйца и их дефицит связаны с действиями Трампа, который угрожает ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Его действия заставляют опасаться удорожания потребительских товаров, а яйца дорожают так, что не заметить этот рост невозможно. «Многие люди предполагают, что цены на яйца растут из-за пошлин», – констатирует профессор.

    В итоге яйца бьют по репутации Трампа, с возвращением которого в Белый дом многие американцы связывали определенные надежды, и приводят к росту напряженности в обществе, потому что речь идет о базовом продукте, без которого невозможно обойтись. Как бы при таком раскладе Трампу и впрямь не пришлось завоевывать Канаду, забыв о Гренландии. И о секторе Газа тоже – в данном вопросе они никак не могут спасти Америку и вновь сделать ее великой, то есть с яйцами по приемлемой цене.

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