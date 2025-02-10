Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
«Яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США
В Соединенных Штатах бушует продовольственный кризис, который плохо вяжется с образом всемогущей державы, вершащей судьбы самых удаленных уголков планеты. В стране дефицит самых обыкновенных куриных яиц. Каким образом он возник, почему внезапно приобретает политическую подоплеку и при чем здесь стремление новой администрации США присоединить Канаду?
Американские СМИ наперебой публикуют фото пустых полок в супермаркетах, по соцсетям расходятся вирусные видео, в которых за этот обыкновенный, по сути дела, продукт среди покупателей вспыхивают настоящие стычки. Более того, происходит воровство яиц в промышленных масштабах. И все это происходит не в какой-то неблагополучной стране третьего мира, а в США. Как выяснилось, даже сверхдержава может остаться без куриных яиц – или, по крайней мере, испытывать с ними серьезные проблемы.
«Правда ли, что яйца стали новой туалетной бумагой?» – в непривычном для себя стиле риторически спрашивает USA Today. Имеется в виду, что во время пандемии туалетная бумага стала дефицитом, потому что люди предпочитали запасаться ей в больших объемах, и рынок, не рассчитанный на такое значительное повышение спроса, не выдержал. Судя по всему, невозможность купить в какой-то момент рядовой предмет первой необходимости оставила серьезную душевную травму у народа, который не привык к дефициту, а столкнувшись с ним, искренне растерялся.
Теперь история повторилась с яйцами. «Где найти яйца и почему цены на них такие высокие – вопрос, который, по-видимому, волнует потребителей по всей стране», – пишет USA Today. Яиц нет, а там, где они есть, не редкость увидеть ограничение – например, максимум две-три дюжины в руки (в США яйца продаются не десятками, а дюжинами). И это тоже ставит покупателей в тупик: как так, у тебя есть деньги, а ты даже не можешь купить больше про запас? И хорошо, если дело ограничивается просто недоумением, потому что случаются и вспышки агрессии – с некоторых людей в стрессовой ситуации налет цивилизации слетает быстро.
Меж тем происходящее имеет самую прозаическую причину – мощная вспышка птичьего гриппа H5N1 убила великое множество американских кур-несушек. По статистике министерства сельского хозяйства США, только в ноябре и декабре 2024-го в стране погибло около 17,2 млн кур, а по данным на конец января 2025-го в результате эпидемии в семи штатах – Аризоне, Калифорнии, Северной Каролине, Огайо, Миссури, Индиане и Вашингтоне – пало еще 14 млн птиц.
Нельзя сказать, что ситуация является чем-то новым, потому что вспышки птичьего гриппа случались и раньше, но проблема приобрела невиданный ранее размах. Как пишет Newsweek, «потребители, которые привыкли платить около двух долларов за дюжину яиц, в последние месяцы увидели, что цены выросли более чем в два раза… Средняя стоимость дюжины крупных яиц класса А в декабре 2024 года достигла 4,15 доллара – что на 14% больше, чем в предыдущем месяце».
Но это средняя цена, а в жизни некоторые покупатели уже сталкиваются с ценами и по 8-12 долларов за дюжину. Bloomberg мрачно подсчитал, что в среднем яйца стали стоить почти в семь раз дороже, чем два года назад. Причем эксперты уверяют, что в текущем году цена может вырасти еще на 20,3%.
Как считает процитированный Newsweek Джек Баффингтон, доцент из университета Денвера, дело не только в птичьем гриппе – на него накладываются и другие обстоятельства, «в том числе выросшие заработные платы и проблемы труда и иммиграции… Кроме того, некоторые штаты принимают законодательные правила в отношении яиц (например, требование «яиц без клеток»), что влияет на производственные мощности».
Бесклеточное производство яиц подразумевает, что куры-несушки находятся не в клетках, а в более свободных условиях, но оно также приводит к росту затрат. Новые законы «устанавливают минимальные требования к помещению для кур», но в более-менее открытой среде труднее контролировать инфекции, тот же самый птичий грипп. А раз проникнув в популяцию, он распространяется с убийственной скоростью.
С транспортом все тоже обстоит неважно: внезапно выяснилось, что отрасль «сталкивается с постоянной нехваткой водителей», что приводит к увеличению затрат на рефрижераторные перевозки. Мало того, еще и тарифы на дальние перевозки растут. Все эти расходы закладываются в цену, а крайним в итоге оказывается потребитель.
Для предотвращения распространения инфекции там, где выявлен случай птичьего гриппа, предписано уничтожать всех кур, и владельцам фактически приходится начинать весь бизнес с нуля. Мало того, что новая партия кур начнет нестись только приблизительно через 19-20 недель – ферме, на которой объявился птичий грипп, приходится сначала пройти через долгие процедуры, требующие одобрения со стороны властей. Процесс этот в итоге может занять как минимум девять месяцев, но может и затянуться и составить более года. Это объясняет, почему яичный кризис приобрел такие масштабы: производства просто не успевают восстановиться, а вирус действует стремительно и не оставляет шансов.
The New York Times озаглавила свой материал о проблеме просто: «Цены на яйца растут. Похоже, они будут расти и дальше». «Цены на яйца, как суфле, растут прямо на наших глазах до впечатляющих высот», – вторит ему журналист CBS.
Для нынешних американских властей все ясно – во всем виноват Байден, как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Потому что это его администрация и министерство сельского хозяйства «устроили массовое убийство 100 миллионов кур».
Собственно говоря, тут бывший президент США имел бы полное право изумиться и ехидно задать вопрос: «И когда это я успел?». Природа коварна, и от эпидемий подобного рода не застрахована ни одна страна. Год назад Россия тоже сталкивалась со сложностями, связанными с нехваткой яиц из-за птичьего гриппа. Однако проблему удалось решить, в том числе завозя яйца из соседних стран.
Потеряв только за три последних месяца около 10% поголовья всех кур-несушек в стране, американские власти могли бы активировать действия в аналогичном направлении, тем более Трамп обещал снизить цены, да и вице-президент Вэнс также клялся, что вопрос с яйцами не останется без внимания. Однако свежеиспеченный президент США ухитрился разругаться со всеми соседями. Причем Мексика еще сравнительно легко отделалась, ей всего лишь грозят высокими пошлинами, зато Канаду и вовсе обещают присоединить в качестве 51-го штата, хочет она того или нет.
Теперь Канада иронически поглядывает через границу на яичный кризис у буйного соседа, а ее журналисты сообщают, что «американцы постят фото яиц, где на ценниках стоят уже цифры больше 10 долларов, и сравнивают их с низкими канадскими ценами». Как считает профессор университета Ватерлоо Брюс Мьюирхед, скорее всего, в Канаде не произойдет такого, как в США, потому что здесь принято разводить несушек на небольших фермах и использовать более гибкие подходы.
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В среднем в Канаде на одной такой ферме находится около 25 тысяч кур, в то время как в США их может быть несколько миллионов. Если в поголовье начинается эпидемия, лишиться 25 тысяч кур или миллионов – все-таки большая разница. Птичий грипп убивает от 90 до 100% птиц, и они обычно гибнут в течение двух суток. Также этот грипп может быть опасен для других животных, а в редких случаях – и людей.
«Ситуация с дефицитом яиц может не улучшиться в ближайшие месяцы», – сообщает CNN. Сначала резкий рост цен в конце 2024-го пытались списать на стандартный сезонный спрос из-за необходимости готовить выпечку на праздники. Однако те прошли, а цены продолжали расти, а одновременно рос и дефицит. Есть версия, что нагрянувшие в страну холода заставили изменить свои маршруты перелетных птиц, которые являются основными переносчиками вируса, и поэтому эпизоотия приняла невиданные размеры.
USA Today признает, что неизвестно, когда цена на яйца в США нормализуется, но осторожно предполагает, что ситуация может выправиться «после 2025-го». Мэтт Саттон-Вермюлен, эксперт из консалтинговой фирмы Kearney, заметил, что «при самом удачном развитии событий» потребуется более девяти месяцев, чтобы восстановить нормальное поголовье кур-несушек.
«Так что цены могут продолжить рост в течение следующих двенадцати месяцев из-за сохранения вируса и того факта, что мы наблюдаем вспышки заболевания на предприятиях от побережья до побережья и с севера на юг», – добавил эксперт.
По словам Салони Вастани, профессора маркетинга университета Эмори, покупатели склонны считать, что рост цен на яйца и их дефицит связаны с действиями Трампа, который угрожает ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Его действия заставляют опасаться удорожания потребительских товаров, а яйца дорожают так, что не заметить этот рост невозможно. «Многие люди предполагают, что цены на яйца растут из-за пошлин», – констатирует профессор.
В итоге яйца бьют по репутации Трампа, с возвращением которого в Белый дом многие американцы связывали определенные надежды, и приводят к росту напряженности в обществе, потому что речь идет о базовом продукте, без которого невозможно обойтись. Как бы при таком раскладе Трампу и впрямь не пришлось завоевывать Канаду, забыв о Гренландии. И о секторе Газа тоже – в данном вопросе они никак не могут спасти Америку и вновь сделать ее великой, то есть с яйцами по приемлемой цене.