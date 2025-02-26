Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Минсельхоз США предсказал рост цен на яйца на 41% в 2025 году
Американское министерство сельского хозяйства прогнозирует рост розничных цен на яйца в США в 2025 году на 41,1%, по мнению ведомства, к этому приведут последствия птичьего гриппа, от которого в январе пострадали десятки миллионов кур-несушек.
В январе цены на яйца выросли на 13,8%, после того как в декабре был зафиксирован рост на 8,4%. Из-за эпидемии птичьего гриппа пострадали около 18,8 млн коммерческих несушек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства.
Это стало самым большим числом за месяц с начала вспышки болезни в 2022 году.
До этого телеканал CNN сообщал, что США испытывают дефицит яиц в связи с распространением птичьего гриппа, нехватка может сохраняться еще несколько месяцев. NBC добавил, что за последний год средняя цена яиц поднялась на 50%.
Ранее сообщалось, что новые тарифы администрации США повысят для американцев цены на фрукты, овощи и автомобили.