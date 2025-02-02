Bloomberg: Тарифы Трампа резко повысят цены на авокадо, автомобили и перцы

Tекст: Ольга Иванова

Как передает Bloomberg, новые тарифы Дональда Трампа призваны ударить по импорту из Канады, Мексики и Китая. На товары из первых двух стран будет наложен 25-процентный тариф, тогда как на китайские товары – 10-процентный. Это решение повлияет на цены на ряд потребительских товаров, включая овощи, фрукты и автомобили.

По мнению экономистов, рост затрат на импортируемые товары приведет к повышению цен для потребителей. В наихудшем сценарии, если все тарифы будут переложены на конечных потребителей, затраты могут составить около 835 долларов на человека в год. Экономист ING Джеймс Найтли отметил, что эффект будет ощутим в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Среди товаров, на которые будут наложены тарифы, авокадо и перцы, которые в основном импортируются из Мексики. Также под ударом окажется алкоголь, включая текилу и мескаль из Мексики, затронет это и Канаду как основного поставщика дистиллированных спиртов.

Тарифы затронут и автоиндустрию: до половины деталей для американских автомобилей импортируется из Канады и Мексики. Это может серьезно отразиться на американских автопроизводителях, как считает экономист Bloomberg Николь Гортон-Карателли.

Кроме этого, значительная часть одежды, ввозимой из Китая, также подорожает. Ожидается, что некоторые бренды, такие как Steven Madden Ltd., сократят поставки из Китая.

Ранее Bloomberg сообщило, что тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт из Канады и Мексики, могут нарушить нефтяной рынок Северной Америки и повысить цены на топливо для американских автомобилистов.

В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

Напомним, Трамп подписал указ о введении 10-процентного налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник.