Ученые из Италии назвали угрожающее онкологией количество курятины

Ученые из Италии призвали не употреблять более 300 г курятины в неделю

Tекст: Ирма Каплан

Группа исследователей из Национального института гастроэнтерологии в Италии обнаружила связь между регулярным употреблением мяса птицы и ранней смертью от рака пищеварительной системы. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, они проанализировали данные о состоянии здоровья 4869 взрослых людей за 20 лет.

«Наше исследование показало, что потребление мяса птицы более 300 г в неделю связано со статистически значимым повышением риска смертности от рака пищеварительной системы. Риск выше для мужчин, чем для женщин», – сказано в научной работе.

Исследователи выявили, что употребляющие более 300 г курятины в неделю на 27% чаще болели и умирали от онкологии ЖКТ по сравнению с группой, употреблявшей 100 г мяса в неделю или меньше.

Ученые отметили, что исследование нужно продолжать и уточнять, так как не удалось однозначно установить, связано ли увеличение смертности с мясом птицы или с методами его приготовления.

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