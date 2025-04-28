В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».3 комментария
Мерц представил первые кандидатуры министров ФРГ
Будущий канцлер Германии Мерц представил первых членов кабинета министров
Фридрих Мерц объявил первых членов нового правительства Германии, подчеркнув ставку на опытных политиков, партийную верность и усиление экономического блока, пишет Politico.
Мерц, который, скорее всего, станет канцлером Германии, представил первых министров будущего кабинета. Кандидаты были выбраны с акцентом на опыт, лояльность к партии и управленческие навыки из сферы бизнеса, пишет Politico.
Министром иностранных дел станет Йоханн Вадепфуль – эксперт по вопросам обороны и внешней политики.
Бывшая глава энергетических компаний и депутат Бундестага Катарина Райхе возглавит Минэкономики и энергетики, она будет отвечать за план реиндустриализации.
Патрик Шнайдер займется транспортом, а Карин Прин, ранее курировавшая образование в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, назначена министром образования. Министром здравоохранения станет Нина Варкен, известная своей работой в юридическом комитете Бундестага.
Мерц создал новое Министерство цифровизации: им будет руководить физик и бизнесмен Карстен Вильдбергер, которому предстоит вести реформы госуправления. Культурными и медийными вопросами займется журналист и издатель Вольфрам Ваймер, а за спорт и волонтерские организации будет отвечать Кристиане Шендерляйн.
Голосами по европейским вопросам станут представители ХДС: Серап Гюлер займется международным сотрудничеством, а Гюнтер Крихбаум – европейской политикой.
Руководить ведомством канцлера назначен Торстен Фрай, ближайший соратник Мерца, который займется координацией всех правительственных операций.
Ранее сообщалось, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рискует потерять возможность формировать большинство, поскольку их совместный результат составляет лишь 41% при необходимом минимуме в 46%.
Партия ХДС под руководством Фридриха Мерца заявила о готовности к сотрудничеству с правыми силами для стабилизации парламента на фоне роста влияния «Альтернативы для Германии».
Политолог Александр Рар отметил, что ради поста канцлера Фридрих Мерц готов идти на значительные уступки.