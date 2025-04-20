Опрос: Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в бундестаге

Bild: Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в бундестаге

Tекст: Вера Басилая

По результатам опроса института Insa, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила парламентское большинство в бундестаге, если бы выборы прошли сейчас.Согласно исследованию, ХДС/ХСС поддерживают 25% избирателей, а СДПГ – 16%, что в совокупности составляет лишь 41% голосов. Для получения большинства необходимо не менее 46%, пишет Bild.

С такими результатами, если бы выборы прошли сейчас, то ХДС/ХСС и СДПГ не смогли бы создать двухпартийное правительство и вынуждены были бы искать альтернативные варианты. Чтобы сформировать кабинет, ХДС/ХСС пришлось бы либо объединиться с партией «Альтернатива для Германии», которую поддерживают 24% опрошенных, либо идти на компромисс с другими силами и создавать трехпартийную коалицию с участием «Зеленых» (11%) и «Левых» (10%). Отмечается, что ранее руководство ХДС/ХСС отвергало возможность альянса с «Альтернативой для Германии».

Опрос проводился с 14 по 17 апреля среди 1205 жителей Германии. Погрешность результатов составляет 2,9 процентных пункта.

Ранее партия ХДС под руководством Фридриха Мерца заявила о готовности к сотрудничеству с правыми силами для стабилизации парламента на фоне роста влияния «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Сама АдГ получила 25% поддержки избирателей, тогда как ХДС/ХСС потеряли пять процентных пунктов, в то время как консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правящей коалиции в бундестаге.

Политолог Александр Рар отметил, что ради поста канцлера Фридрих Мерц готов идти на значительные уступки.