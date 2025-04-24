Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР
Зеленский сообщил о срочном возвращении на Украину из ЮАР
После переговоров в Претории глава киевского режима Владимир Зеленский решил спешно покинуть ЮАР и вернуться на Украину.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил часть официальной программы визита в Южно-Африканскую Республику и спешно вернулся в Киев после встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передает агентство Anadolu.
«Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь на Украину», – заявил Зеленский.
В связи с изменением планов министр иностранных дел Украины Андрей Сибига остался в ЮАР и продолжит запланированные встречи.
По словам Зеленского, он проинформировал главу ЮАР Рамафосу, который председательствует в G20, о ситуации на Украине и необходимости активизации международных усилий для ее нормализации. Он заявил также об ожидании поддержки со стороны ЮАР по гуманитарным вопросам.
Зеленский прибыл в ЮАР в четверг около 5.00 (6.00 мск), переговоры с Сирилом Рамапосой были назначены на 11.00 (12.00 мск).
Как писала газета ВЗГЛЯД, для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии». После этого США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана. Белый дом заявил, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».