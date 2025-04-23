Мантуров назвал сроки завершения сертификации SJ-100 к концу года

Эксперты: Переговоры с Оманом показали растущее влияние России на Ближнем Востоке

Политолог Ткаченко: Арабские страны привлекает готовность России отстаивать интересы многополярного мира

Tекст: Олег Исайченко

«За последние несколько лет Россия вернула себе значительную часть утраченного после распада СССР геополитического веса. Тот факт, что Москва отстаивает принципы справедливого многополярного мироустройства, привлекает к нам многих представителей Глобального Юга», – сказал политолог Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«И страны Ближнего Востока как никто другой ощущают эти перемены. Совсем недавно в Москве проходили переговоры Владимира Путина с лидерами Ирана и Катара. Сегодня же в Кремле состоялась встреча с главой Омана. Это показательный процесс, который говорит о росте престижа России», – добавил он.

«Нам удалось создать образ дружелюбного государства, открытого к взаимодействию со всеми, кто разделяет наши ценности. Особенно приятно, что мы открываем новые форматы взаимодействия. В частности, речь идет о грядущем саммите арабских государств, который должен состояться уже в этом году в Москве», – акцентирует собеседник.

«Подобные мероприятия невероятно важны в рамках выстраивания многополярного мира. Двусторонние переговоры хороши, и они дают определенный результат, однако некоторые вопросы все же требуют совместного решения. Возможность собрать лидеров Ближнего Востока за одним столом даст импульс к более глубокому региональному взаимодействию», – поясняет эксперт.

«Например, мы бы могли создать продовольственный хаб в Омане. С точки зрения двухсторонних отношений Москвы и Маската такой шаг был бы избыточным. Но если другие страны арабского мира выразят поддержку проекту, тогда он станет экономически целесообразным и благотворно скажется на товарообороте России со всеми странами региона», – рассуждает Ткаченко.

В целом же Оман – крайне перспективная страна арабского мира, чья экономика стремительно развивается, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. «Сегодня это один из главных региональных игроков, чего удалось достичь благодаря грамотной внешней политике Маската», – сказал он.

«Оман поддерживает равноудаленный диалог как с США, так и Китаем. Кроме того, у страны налажены неплохие контакты с Британией, Индией и Ираном. Подобный подход импонирует России, поскольку Маскат привык выстраивать прагматические отношения, лишенные пагубного влияния со стороны какой-либо идеологии», – поясняет собеседник.

«Между нашими государствами имеется немало точек соприкосновения. Оман – важный рынок, в работе с которым заинтересованы многие отечественные компании. У частного бизнеса двух стран богатый опыт взаимодействия: первые контакты на данном уровне начали устанавливаться еще в 2017 году», – добавляет эксперт.

«С тех пор сотрудничество России и Омана только набирает обороты. Оманские фирмы активно инвестируют в нашу добывающую отрасль. Инвестиции со стороны Маската, например, активно получает такой гигант как «Полиметалл». Представители Омана также вкладываются в отечественный агропромышленный сектор», – рассказывает он.

«Кроме того, Оман заинтересован в развитии торговли с Москвой через транспортный коридор «Север-Юг». Это поможет стране усилить собственное региональное влияние. Также Маскат готов инвестировать в развитие тех же иранских портов. В дальнейшем это может привести и к росту товарооборота между нашими странами», – акцентирует собеседник.

«Еще одна важная сфера взаимодействия России и Омана – туризм. Количество людей, желающих отдохнуть в этом государстве, увеличивается, и взаимный отказ от виз может дать дополнительный импульс к росту в данной сфере. Кроме того, данное решение благоприятно скажется и на развитии бизнес-контактов», – заключил Семенов.

Ранее в Москве состоялась встреча Владимира Путин с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Переговоры были приурочены к юбилею дипломатических отношений двух стран. По итогам беседы стороны подчеркнули важность вывода отношений на более высокий уровень, а также подписали ряд значимых документов.

Среди них – протокол о создании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Данная структура будет поощрять и развивать взаимодействие между государствами, а также заниматься поисками новых областей партнерства. Ее заседания будут проходить раз в два года поочередно в России и Омане.

Кроме того, важной вехой для двусторонних отношений стала взаимная отмена визового режима. Теперь гражданам РФ можно находиться на территории арабской страны без оформления дополнительных документов в течение 30 дней «при каждом посещении» в случае, если суммарный срок пребывания не превышает 90 суток в год.

Среди других подписанных соглашений: меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, а также меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита. Как подчеркнул султан Омана, Маскат заинтересован в дальнейшем развитии экономических связей с Москвой.

Россия планомерно развивает отношения со странами арабского мира. До этого в Кремле состоялись переговоры с лидером Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, по итогам которых бала создана двусторонняя инвестиционная платформа на сумму два млрд долларов.

При этом Москва планирует продолжить углублять взаимодействия с государствами данного региона. Так, Владимир Путин анонсировал проведение саммита арабских государств в России уже в этом году.