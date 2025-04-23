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Полностью российский SJ-100 впервые поднялся в небо
В Комсомольске-на-Амуре успешно завершился первый испытательный полет полностью отечественного пассажирского самолета SJ-100 с российскими двигателями ПД-8.
Как передает РИА «Новости», полностью импортозамещенный самолет SJ-100, разработанный ПАО «Яковлев» из состава ОАК госкорпорации «Ростех», совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В «Ростехе» сообщили, что третий опытный образец лайнера присоединился к программе летных испытаний.
В ходе испытаний подтвердили стабильную работу всех отечественных систем, включая замену порядка 40 импортных агрегатов на российские аналоги, среди которых ключевым компонентом стали двигатели ПД-8. Самолет показал хорошую управляемость и устойчивость в полете. Продолжительность испытательного рейса составила около 40 минут, лайнер набирал высоту до 3000 метров и развивал скорость до 500 километров в час.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России объявили сроки начала поставок импортозамещенных самолетов SJ-100, первый полностью российский SJ-100 с отечественными системами недавно совершил успешный полет на высоту 12,2 тыс. метров, а ранее «Суперджет» с новыми российскими двигателями ПД-8 также совершил первый полет.