  • Новость часаПродюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа
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    Европа бьется в попытках найти замену Америке
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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    23 апреля 2025, 05:08 • Новости дня

    Стало известно о датах и участниках конкурса «Интервидение»

    Швыдкой сообщил о планах провести «Интервидение» в сентябре

    Tекст: Денис Тельманов

    Музыкальный конкурс «Интервидение» может пройти в Подмосковье в сентябре 2025 года, более двадцати пяти стран выразили готовность присоединиться к мероприятию.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Швыдкой заявил, что более двадцати пяти стран мира выразили желание участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». По словам Швыдкого, больше двадцати пяти стран-участниц – это почти максимальное допустимое количество, которого, по его мнению, достаточно для реализации такого масштабного мероприятия.

    Также Швыдкой сообщил, что конкурс «Интервидение», скорее всего, пройдет 20-21 сентября 2025 года на «Live Арене» в Подмосковье. Он подчеркнул, что точная дата будет определена позднее, но ориентировочно мероприятие состоится в последней декаде сентября.

    Спецпредставитель президента добавил, что представитель России на конкурсе, вероятно, будет определен после 9 мая. «Что касается представителя от России, я думаю, что это будет понятно после 9 мая», – отметил Швыдкой.

    Конкурс пройдет по указу президента России Владимира Путина, подписанному ранее, а площадкой для события станет «Live Арена» в Московской области. Об этом ранее рассказывал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области, правительство России утвердило состав организационного комитета конкурса, а руководитель проекта Кристина Попельнюк заявила, что «Интервидение» укрепит международное сотрудничество в многополярном мире в противовес «Евровидению», продвигающему чуждые большинству стран ценности.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО Вандье признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные за три года конфликта научились эффективно противостоять современному западному вооружению, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

    Вандье в подкасте журнала L'Express отметил, что российские войска хорошо изучили западное вооружение, поставляемое Киеву, и сумели научиться ему противостоять, передает ТАСС.

    Адмирал подчеркнул: «Если вы не адаптируетесь, то точно проиграете». Он также отметил, что с 2022 года конфликт на Украине проходил через несколько фаз, когда стороны делали ставку сначала на танки и противотанковые ракеты, затем на дроны, позже на зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронную войну, а сейчас – на артиллерию и пехоту.

    По его словам, альянс сталкивается с необходимостью быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, иначе он может потерять техническое и тактическое превосходство и столкнуться с трудностями в следующем конфликте.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о достижениях России за время СВО.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины.

    Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.

    Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.

    Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    22 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства России по инициативе ФСБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Два известных стендап-комика больше не являются гражданами России, такое решение приняла ФСБ, объяснив его их действиями за рубежом.

    Артисты комедийного жанра Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства России по инициативе Федеральной службы безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии (статья 367 часть 1 УК Белоруссии). Опасаясь экстрадиции, Комиссаренко покинул Россию, выехал на Украину и публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании».

    Что касается Дмитрия Романова, он также покинул страну. По информации ФСБ, после этого комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины, а также участвовал в сортировке гуманитарной помощи для украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, клевете и разжигании социальной вражды.

    В Белоруссии стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке скрыться от правосудия и перед передачей российским коллегам белорусские силовики вручили ему мясорубку, при этом сам Останин в России подозревается в оскорблении участника спецоперации на Украине.

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    22 апреля 2025, 12:52 • Новости дня
    Песков призвал Киев устранить юридические барьеры для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией.

    По его словам, при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией, если имеется готовность к переговорам, передает ТАСС.

    Песков отметил, что для этого должна быть проявлена открытость и предприняты шаги по юридическому устранению барьеров.

    Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать с Украиной в двустороннем формате вопросы ненанесения ударов по гражданским объектам.

    На вопрос о возможных препятствиях со стороны Киева, связанных с запретом на контакты с Россией, представитель Кремля подчеркнул необходимость расчистки подобных препятствий.

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    22 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак дронов-камикадзе ВСУ на населенные пункты Брянской области полностью сгорели более 30 жилых домов и один магазин, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

    В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

    На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

    Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.

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    22 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил газете Financail Times, что сейчас идет напряженная работа по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переговоры с представителями США проходят сложно и требуют значительного времени.

    «Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине. Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут продолжаться вечно.

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    22 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Взрывы третий раз потрясли подконтрольный Киеву Херсон

    Стало известно о третьей серии взрывов за сутки в Херсоне

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение суток жители подконтрольного Киеву Херсона вновь услышали взрывы, при этом воздушную тревогу не объявляли.

    О новых взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Отмечается, что это уже третий подобный инцидент в городе за последние сутки.

    Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются. Ранее украинские СМИ дважды информировали о взрывах в Херсоне, однако информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    Воздушная тревога, по информации источника, в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, объявлена не была.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья. В самом Херсоне уничтожены ангары с техникой и дом, где находились более 100 украинских военных, а также был нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области, в результате которого погиб британский военный и до 20 офицеров ВСУ.

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    22 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Следствие запросило арест главы цифрового департамента Росгвардии

    Tекст: Денис Тельманов

    Михаил Варенцов может быть заключен под стражу по решению гарнизонного военного суда по ходатайству следствия.

    Следствие направило в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщает РИА «Новости». Как рассказали изданию в суде, соответствующее прошение уже поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

    «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича», – говорится в сообщении.

    Ранее, в середине марта, этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, который ханимал эту должность с декабря 2022 года.

    В чем обвиняются задержанные, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи задержали начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, которого в ближайшее время доставят в суд для избрания меры пресечения. Ранее военный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

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    22 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин начал первую личную встречу с султаном Омана
    Путин начал первую личную встречу с султаном Омана
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Это первая очная встреча лидеров двух стран за время существования двусторонних отношений – ранее они общались только по телефону в марте 2023 года, передает ТАСС.

    Торжественная церемония включала исполнение государственных гимнов России и Омана, а также рукопожатие лидеров в присутствии официальных делегаций. В состав делегации султана Омана вошли высокопоставленные чиновники, включая заместителя председателя совета министров по делам обороны, министра иностранных дел, министра торговли, промышленности и привлечения инвестиций, а также председателя оманского суверенного фонда.

    Визит султана Омана приурочен к 40-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

    В субботу Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Омана. Посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх сообщил, что в Москве во время визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида планируется подписание соглашений, среди которых отмена виз для владельцев обычных паспортов.

    Накануне султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом.

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    22 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры боя за монастырь в Горнале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения Свято-Николаевского Белогорского монастыря в поселке Горналь Курской области.

    На кадрах запечатлена боевая работа подразделений группировки «Север» во время освобождения святыни, передает ТАСС.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил.

    Несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения на территории монастыря в поселке Горналь Курской области.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    22 апреля 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперты: Переговоры с Оманом показали растущее влияние России на Ближнем Востоке

    Политолог Ткаченко: Арабские страны привлекает готовность России отстаивать интересы многополярного мира

    Эксперты: Переговоры с Оманом показали растущее влияние России на Ближнем Востоке
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Перспективы развития отношений России и стран арабского мира обширны. Москва развивает сотрудничество не только с отдельными государствами, но и с регионом в целом, что придает такому партнерству особую глубину и продуманность, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко и востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.

    «За последние несколько лет Россия вернула себе значительную часть утраченного после распада СССР геополитического веса. Тот факт, что Москва отстаивает принципы справедливого многополярного мироустройства, привлекает к нам многих представителей Глобального Юга», – сказал политолог Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «И страны Ближнего Востока как никто другой ощущают эти перемены. Совсем недавно в Москве проходили переговоры Владимира Путина с лидерами Ирана и Катара. Сегодня же в Кремле состоялась встреча с главой Омана. Это показательный процесс, который говорит о росте престижа России», – добавил он.

    «Нам удалось создать образ дружелюбного государства, открытого к взаимодействию со всеми, кто разделяет наши ценности. Особенно приятно, что мы открываем новые форматы взаимодействия. В частности, речь идет о грядущем саммите арабских государств, который должен состояться уже в этом году в Москве», – акцентирует собеседник.

    «Подобные мероприятия невероятно важны в рамках выстраивания многополярного мира. Двусторонние переговоры хороши, и они дают определенный результат, однако некоторые вопросы все же требуют совместного решения. Возможность собрать лидеров Ближнего Востока за одним столом даст импульс к более глубокому региональному взаимодействию», – поясняет эксперт.

    «Например, мы бы могли создать продовольственный хаб в Омане. С точки зрения двухсторонних отношений Москвы и Маската такой шаг был бы избыточным. Но если другие страны арабского мира выразят поддержку проекту, тогда он станет экономически целесообразным и благотворно скажется на товарообороте России со всеми странами региона», – рассуждает Ткаченко.

    В целом же Оман – крайне перспективная страна арабского мира, чья экономика стремительно развивается, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. «Сегодня это один из главных региональных игроков, чего удалось достичь благодаря грамотной внешней политике Маската», – сказал он.

    «Оман поддерживает равноудаленный диалог как с США, так и Китаем. Кроме того, у страны налажены неплохие контакты с Британией, Индией и Ираном. Подобный подход импонирует России, поскольку Маскат привык выстраивать прагматические отношения, лишенные пагубного влияния со стороны какой-либо идеологии», – поясняет собеседник.

    «Между нашими государствами имеется немало точек соприкосновения. Оман – важный рынок, в работе с которым заинтересованы многие отечественные компании. У частного бизнеса двух стран богатый опыт взаимодействия: первые контакты на данном уровне начали устанавливаться еще в 2017 году», – добавляет эксперт.

    «С тех пор сотрудничество России и Омана только набирает обороты. Оманские фирмы активно инвестируют в нашу добывающую отрасль. Инвестиции со стороны Маската, например, активно получает такой гигант как «Полиметалл». Представители Омана также вкладываются в отечественный агропромышленный сектор», – рассказывает он.

    «Кроме того, Оман заинтересован в развитии торговли с Москвой через транспортный коридор «Север-Юг». Это поможет стране усилить собственное региональное влияние. Также Маскат готов инвестировать в развитие тех же иранских портов. В дальнейшем это может привести и к росту товарооборота между нашими странами», – акцентирует собеседник.

    «Еще одна важная сфера взаимодействия России и Омана – туризм. Количество людей, желающих отдохнуть в этом государстве, увеличивается, и взаимный отказ от виз может дать дополнительный импульс к росту в данной сфере. Кроме того, данное решение благоприятно скажется и на развитии бизнес-контактов», – заключил Семенов.

    Ранее в Москве состоялась встреча Владимира Путин с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Переговоры были приурочены к юбилею дипломатических отношений двух стран. По итогам беседы стороны подчеркнули важность вывода отношений на более высокий уровень, а также подписали ряд значимых документов.

    Среди них – протокол о создании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Данная структура будет поощрять и развивать взаимодействие между государствами, а также заниматься поисками новых областей партнерства. Ее заседания будут проходить раз в два года поочередно в России и Омане.

    Кроме того, важной вехой для двусторонних отношений стала взаимная отмена визового режима. Теперь гражданам РФ можно находиться на территории арабской страны без оформления дополнительных документов в течение 30 дней «при каждом посещении» в случае, если суммарный срок пребывания не превышает 90 суток в год.

    Среди других подписанных соглашений: меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, а также меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита. Как подчеркнул султан Омана, Маскат заинтересован в дальнейшем развитии экономических связей с Москвой.

    Россия планомерно развивает отношения со странами арабского мира. До этого в Кремле состоялись переговоры с лидером Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, по итогам которых бала создана двусторонняя инвестиционная платформа на сумму два млрд долларов.

    При этом Москва планирует продолжить углублять взаимодействия с государствами данного региона. Так, Владимир Путин анонсировал проведение саммита арабских государств в России уже в этом году.

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    22 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии информации о плане Трампа по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не обладает сведениями о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что этот документ не был обнародован публично, передает ТАСС. «Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», – сказал представитель Кремля.

    Издание New York Post писало, что американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля над линией соприкосновения.

    Песков ранее подчеркивал, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.

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    Китай избавляется от американских энергоресурсов

    Пекин выполняет свое обещание отказаться от закупки американских нефти, газа и угля. Статистика показывает падение продаж. США пришлось искать новых покупателей на свой СПГ, но в целом история не критична для обеих сторон. Китаю как импортеру она может даже принести выгоду. Однако чем сильнее конфронтация с США, тем больше Китай должен думать об угрозе ресурсного голодания, которое может устроить Вашингтон. Подробности

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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского

    В России подводят итоги пасхального перемирия. Интенсивность боевых действий в этот период заметно снизилась, хотя ВСУ все равно нарушили «режим тишины» несколько тысяч раз. Политологи называют перемирие не только удачным дипломатическим ходом Москвы, но и «полезным экспериментом». О чем идет речь? Подробности

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    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности

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    Кто и почему станет будущим папой римским

    После смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу. Уже началась подковерная борьба между кланами внутри Ватикана. Какие группировки в нем соперничают, кого выдвигают в качестве кандидатов – и кто победит, скорее всего? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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