Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением»

Продюсер Попельнюк: «Интервидение» станет популярным для всех поколений

Tекст: Олег Исайченко

«Интервидение» – отсылка к одноименному бренду XX века, узнаваемому с советских времен. А популярным среди молодых его сделают лучшие режиссеры и продюсеры, создающие шоу-формат с помощью современных технологий, и выступления звезд со свежими аранжировками хитов», – пояснила Кристина Попельнюк, руководитель проекта «Международный музыкальный конкурс «Интервидение».

«Часто слышу вопрос: уместен ли фестиваль во время СВО. Уверена, что мы должны не только не тормозить диалог России с другими странами, но и развивать связи во всех сферах, в том числе в культуре», – подчеркнула собеседница. «При этом разница между «Интервидением» и «Евровидением» очевидна. Последние годы «Евровидение» продвигает чуждые большинству стран ценности. А наш проект, наоборот, укрепит международное сотрудничество в многополярном мире. Это конкурс, по которому соскучились слушатели», – указала она.

«Самые узнаваемые артисты стран-участниц покажут на сцене красоту и уникальность своих традиций. Песня – короткая музыкальная форма. Чтобы уместить в нее послание миру, нужен неординарный талант», – резюмировала продюсер.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и области. Проект будет регулярным. В этом году фестиваль ждет исполнителей из 16 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Китая, Кубы.

Председатель наблюдательного совета конкурса – Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ. Оргкомитет возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В «Интервидении» с 1965 года до конца 1980-х участвовали исполнители из Европы, Азии, Африки, Америки, например Карел Готт, Лили Иванова, Эва Пиларова, Гелена Вондрачкова, Марион Рунг, Николай Гнатюк. В качестве гостей выступали такие звезды, как Глория Гейнор, Петула Кларк и группа Boney M.