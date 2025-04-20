Стало известно о начале продажи единых полисов ОСАГО на Россию и Белоруссию

ОСАГО с покрытием для России и Белоруссии начнут продавать с 23 апреля

Tекст: Ольга Иванова

Российский союз автостраховщиков объявил, что с 23 апреля стартует продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать одновременно на территории России и Белоруссии. Отмечается, что переносов запуска не предполагается – решение принято в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства, сообщает РИА «Новости».

В РСА пояснили, что покрытие на Белоруссию не будет автоматически входить во все оформляемые полисы. Для расширения действия на вторую страну потребуется заключить дополнительное соглашение к страховому договору. Оформить ОСАГО с покрытием на обе страны можно будет только в электронном виде через сайты девяти страховщиков, имеющих соответствующее право.

Ранее старт «белой карты» неоднократно откладывался из-за необходимости доработки системы. Сейчас при пересечении границы водителям приходится покупать отдельные полисы для каждой страны или оформлять «синюю карту» на краткосрочный период.

Президент РСА Евгений Уфимцев сообщил: «Если на территории Республики Беларусь произойдет ДТП, виновником которого будет признан держатель российского договора ОСАГО с расширением на Беларусь – потерпевшему лицу для урегулирования страхового случая необходимо будет обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Расходы по выплате затем возмещаются ответственным российским страховщиком». По его словам, новый полис будет востребован преимущественно среди жителей приграничья и перевозчиков, часто выезжающих в Белоруссию. При этом для разовых поездок по-прежнему остается возможность оформить «синюю карту».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о снижении стоимости ОСАГО в России. В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей. Ранее стало известно о предстоящем подорожании ОСАГО в 18 регионах России.