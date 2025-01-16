ЦБ изменил стоимость ОСАГО в ряде регионов

Стало известно о предстоящем подорожании ОСАГО в 18 регионах России

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Ведомости», Центральный банк России пересмотрел территориальные коэффициенты (КТ) ОСАГО. В 18 регионах значения КТ увеличатся, что приведет к росту стоимости полисов. На этих территориях в 2024 году было оформлено 4,4 млн полисов, средняя стоимость которых на 31,8% ниже среднероссийской.

Изменения касаются таких регионов, как Крым, Дагестан, Удмуртия и Чувашия. Коэффициенты в этих регионах варьируются от 0,68 до 0,97. В то же время в 21 регионе коэффициенты будут снижены, что повлияет на стоимость 6 млн полисов, которая превышала среднероссийскую на 17,1%. Например, в Уфе, Краснодаре, Новороссийске и Красноярске показатель уменьшится с 1,64 до 1,56.

Банк России также расширил тарифный коридор для некоторых видов транспорта. Для общественного транспорта базовый тариф увеличился на 11,57%, а для мототранспорта и небольших грузовиков – на 20%. Эти меры связаны с высокой убыточностью данных транспортных средств. Также ОСАГО для мотоциклов теперь будет учитывать новые коэффициенты мощности и возраст-стаж.

Кроме того, изменения затронут иностранцев, управляющих транспортом в России. Стаж, указанный в иностранных водительских удостоверениях, будет учитываться при расчете стоимости полиса. Полисы ОСАГО мультидрайв также получат увеличение коэффициентов. Большинство изменений начнет действовать с 27 января, для некоторых предусмотрен срок в 90 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк России с 27 января 2025 года расширит тарифный коридор по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта, сохранив прежние ставки для легковых автомобилей.

