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ЦБ расширил тарифный коридор по ОСАГО для общественного транспорта
ЦБ РФ сообщил об увеличении тарифного коридора ОСАГО для общественного транспорта
Центральный банк России с 27 января 2025 года расширит тарифный коридор по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта, сохранив прежние ставки для легковых автомобилей.
Центральный банк Российской Федерации с 27 января 2025 года расширит границы тарифного коридора по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) на 11,57% в обе стороны для общественного транспорта, передает ТАСС. Это решение затронет троллейбусы, трамваи и автобусы.
В то же время базовые ставки по ОСАГО для легковых автомобилей останутся неизменными.
Кроме того, изменения коснутся и других категорий транспорта: для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже тарифный коридор будет расширен на 20%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон о расширении действия полисов ОСАГО на территорию Белоруссии. Минфин поддержал использование бывших в употреблении деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО. В России установили штраф за повторную езду без ОСАГО.