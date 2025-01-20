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В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей
В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей из-за подорожания запчастей и медицинских услуг
Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов представит проект закона об увеличении максимальной суммы компенсации по ОСАГО до 650 тыс. рублей, что связано с ростом цен на ремонт автотранспорта и медицинские услуги.
Согласно документу, предполагается повышение выплат до 650 тыс. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью, и до 520 тыс. рублей за ущерб имуществу, передает ТАСС.
В пояснительной записке отмечается, что текущие компенсации по ОСАГО составляют 500 тыс. и 400 тыс. рублей. Нилов подчеркивает, что рост страховых тарифов, стоимость запчастей и ремонта, а также медицинские расходы являются причинами для пересмотра размеров страховых сумм.
По словам депутата, увеличение страховых сумм на 30 процентов не должно повлиять на предельные размеры базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов. Это изменение, по мнению Нилова, позволит более адекватно компенсировать потери граждан без увеличения финансовой нагрузки на страхователей.
До этого сообщалось, что Центробанк пересмотрел территориальные коэффициенты ОСАГО, что, вероятно, приведет к подорожанию полисов в 18 регионах, в то время как в 21 регионе их стоимость снизится.