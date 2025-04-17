США и Южная Корея начали учения Freedom Flag с 90 самолетами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-воздушные силы США и Южной Кореи стартовали с учениями Freedom Flag, сообщает ТАСС. В маневрах задействовано около 90 самолетов и более 1,1 тыс. военнослужащих. Эти тренировки продлятся до 2 мая и направлены на совершенствование обороны против воздушных угроз и перехват противника.

Южная Корея в учениях задействует самолеты F-35A, F-15K и KF-16, а США – F-16, F-35B и беспилотники MQ-1 и MQ-9. Главной особенностью тренировки станет роль малозаметных истребителей, таких как F-35, в качестве условного противника.

Цель учений заключается в повышении слаженности действий союзников на фоне предполагаемых угроз со стороны КНДР. Как уточняет агентство Ренхап, Freedom Flag заменили учения Korea Flying Training и Vigilant Defense, которые проводились ранее в разные периоды года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные авиационные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, продемонстрировав военную мощь в ответ на угрозы со стороны КНДР.