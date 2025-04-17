Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
США и Южная Корея начали учения Freedom Flag с 90 самолетами
Военно-воздушные силы США и Южной Кореи начали совместные учения Freedom Flag с участием около 90 самолетов и более тысячи военнослужащих, целью которых является повышение слаженности действий союзников.
Военно-воздушные силы США и Южной Кореи стартовали с учениями Freedom Flag, сообщает ТАСС. В маневрах задействовано около 90 самолетов и более 1,1 тыс. военнослужащих. Эти тренировки продлятся до 2 мая и направлены на совершенствование обороны против воздушных угроз и перехват противника.
Южная Корея в учениях задействует самолеты F-35A, F-15K и KF-16, а США – F-16, F-35B и беспилотники MQ-1 и MQ-9. Главной особенностью тренировки станет роль малозаметных истребителей, таких как F-35, в качестве условного противника.
Цель учений заключается в повышении слаженности действий союзников на фоне предполагаемых угроз со стороны КНДР. Как уточняет агентство Ренхап, Freedom Flag заменили учения Korea Flying Training и Vigilant Defense, которые проводились ранее в разные периоды года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные авиационные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, продемонстрировав военную мощь в ответ на угрозы со стороны КНДР.