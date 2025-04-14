В Общественной палате объяснили цель двойной индексации пенсий

Tекст: Татьяна Косолапова

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года Россия намерена перейти на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Уточняется, что в феврале пенсии будут регулироваться в связи уровнем инфляции за прошлый год, а с апреля – с ростом доходов Социального фонда.



Двухэтапная индексация пенсий, говорит Голышенкова, учитывает весь спектр экономических показателей и поможет сделать пенсионные выплаты более соответствующими реальным изменениям цен, обеспечит более адекватную и своевременную компенсацию их роста и улучшит социальное обеспечение пенсионеров.

«Говоря о проблемных зонах данного решения, стоит отметить, что второй этап индексации предполагается за счет средств Социального фонда России (СФР) и рассчитывается с учетом его доходов за прошлый год. Иными словами, если годовой индекс роста среднемесячной зарплаты в России превысит индекс роста потребительских цен за тот же год, то с апреля следующего года произойдет дополнительное увеличение размера страховой пенсии на разницу между этими величинами. Но повторная индексация не должна превышать индекс роста доходов СФР», – объясняет эксперт.

Она подчеркивает, что Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, утвердившая, в частности, новую схему индексации пенсий, предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни людей, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, способствует снижению уровня бедности, а также нацелена на укрепление ценностных установок: ценности многопоколенной семьи, уважительного отношения к гражданам старшего поколения, которые выступают хранителями важнейших духовно-нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений.

Ранее Кабмин утвердил стратегию, направленную на улучшение условий жизни пожилых граждан до 2030 года.