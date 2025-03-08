Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.11 комментариев
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков сообщил о повреждении домов и ЛЭП после обстрела ВСУ Белгородской области
Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В городе Шебекино сбит беспилотник, и повреждена кровля неэксплуатируемого здания.
Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района четыре жилых дома и одно транспортное средство получили повреждения. Также под удар дрона ВСУ попала линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остались без света.
Гладков добавил, что за минувшие сутки противник более тридцати раз атаковал регион с помощью дронов.
Ранее в Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников.
В субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.