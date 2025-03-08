ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков сообщил о повреждении домов и ЛЭП после обстрела ВСУ Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В городе Шебекино сбит беспилотник, и повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района четыре жилых дома и одно транспортное средство получили повреждения. Также под удар дрона ВСУ попала линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остались без света.

Гладков добавил, что за минувшие сутки противник более тридцати раз атаковал регион с помощью дронов.

Ранее в Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников.

В субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.

