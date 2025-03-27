Эксперты оценили шансы массового возвращения иностранных IT-компаний в Россию

Эксперты назвали маловероятным массовое возвращение иностранных IT-компаний в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

В аналитическом отчете компании Strategy Partners говорится, что даже при изменении политических условий иностранным вендорам понадобятся значительные ресурсы и время для восстановления операционной деятельности, передает ТАСС. Это может дать отечественным разработчикам фору для совершенствования продуктов и укрепления рыночных позиций.

В отчете также отмечено, что в отдельных сегментах возможно частичное возвращение западных решений, но их доля в российском IT-секторе будет значительно ниже, чем в период до 2022 года. Перспективы работы иностранных поставщиков будут зависеть от выбранной стратегии. Один из вариантов – восстановление официальной поддержки без физического присутствия и инвестиций в инфраструктуру. Другой – поставка обновленных решений преимущественно западным компаниям, продолжающим деятельность в России. Третий, наиболее масштабный сценарий, предполагает физическое возвращение поставщиков в рамках крупных международных альянсов.

Аналитики подчеркнули, что успешность возвращения западных вендоров зависит от сегмента их присутствия. IT-решения на российском рынке разделяются на группы по критериям стратегической значимости и уровня технологической зрелости отечественных продуктов.

Кроме того, в отчете говорится о признаках потепления отношений с США, но ужесточении риторики ЕС, что снижает вероятность возвращения европейских компаний. Более 200 иностранных IT-компаний прекратили работу в России после введения санкций в 2022 году, что привело к снижению IT-рынка на 11%.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская ИТ-отрасль оказалась одной из самых быстрорастущих в экономике за шесть лет, ее вклад в ВВП вырос почти вдвое.