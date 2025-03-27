Чемезов: Санкции вдохнули жизнь в российское авиастроение

Чемезов заявил, что санкции сделали российских авиапроизводителей креативнее

Tекст: Вера Басилая

Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «Эксперту» обозначил положительные изменения, которые санкции привнесли в российское авиастроение.

«Санкции открыли России второе дыхание, сделали производителей креативнее и быстрее», – подчеркнул Чемезов.

Он также добавил, что мировое разделение труда показало свою ненадежность для России, и отечественные самолеты должны иметь рыночные преференции, чтобы избежать возврата к ситуации до 2022 года. Чемезов отметил, что гарантированно успешными могут быть только проекты с государственным финансированием. Тем не менее, даже в таких условиях производители продолжают развивать дорогостоящие инициативные проекты.

Кроме того, Чемезов провел параллель с автопромом, отметив, что утильсбор и пошлины на ввоз иностранных автомобилей могут создать условия для роста национального производства. Он также подчеркнул эффективность российских комплексов «Панцирь» против ракет с низкой радиолокационной сигнатурой и заявил, что истребитель Су-57 единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия до 2030 года должна произвести около 200 самолетов для замены устаревающих иностранных лайнеров, используемых российскими авиалиниями.

Также в Ростехе сообщили, что самолеты МС-21 и SSJ New выходят на этап летных сертификационных испытаний, преодолевая санкционные ограничения.