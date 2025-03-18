Чемезов сообщил о необходимости производства 200 самолетов для России

Чемезов заявил о планах России произвести 200 самолетов для замещения иностранной техники

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия должна к 2030 году произвести не менее 200 самолетов для замещения устаревающих иностранных лайнеров, сообщает ТАСС. Чемезов отметил, что точное количество еще не определено, так как обсуждение с авиакомпаниями находится на начальной стадии.

Чемезов уточнил, что 200 самолетов – это минимум, необходимый для замещения иностранных лайнеров, которые в настоящее время находятся в эксплуатации у российских авиакомпаний.

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