Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
Чемезов сообщил о необходимости производства 200 самолетов для России
Чемезов заявил о планах России произвести 200 самолетов для замещения иностранной техники
Россия до 2030 года должна произвести около 200 самолетов, чтобы заменить устаревающие иностранные лайнеры, используемые российскими авиалиниями, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах съезда РСПП.
По его словам, Россия должна к 2030 году произвести не менее 200 самолетов для замещения устаревающих иностранных лайнеров, сообщает ТАСС. Чемезов отметил, что точное количество еще не определено, так как обсуждение с авиакомпаниями находится на начальной стадии.
Чемезов уточнил, что 200 самолетов – это минимум, необходимый для замещения иностранных лайнеров, которые в настоящее время находятся в эксплуатации у российских авиакомпаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Суперджет» с новыми двигателями ПД-8 совершил успешный первый полет. Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2026 года после завершения сертификационных испытаний. Был анонсирован первый полет импортозамещенного МС-21 с двигателем ПД-14.