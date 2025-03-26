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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин инициировал ратификацию в Госдуме договора о стратегическом партнерстве с Ираном, который был подписан в январе этого года в Москве.
Документ в парламенте представит заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС. В распоряжении президента отмечается, что Руденко назначен официальным представителем главы государства при рассмотрении вопроса о ратификации договора палатами Федерального собрания.
Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.
Кремль публиковал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.