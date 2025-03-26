Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

По словам премьера, приоритет отдается тем компаниям, которые не заявляли об уходе из России и продолжали функционировать через дочерние предприятия, проявив ответственность к трудовым коллективам, передает ТАСС.

Мишустин также отметил, что в Россию могут вернуться компании, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места и контакты, а также понесли финансовые потери. Он подчеркнул, что важным условием является оставление возможности для возвращения.

Для рассмотрения каждого случая возвращения будет создана специальная комиссия. Глава кабмина заверил депутатов, что все решения будут приниматься индивидуально и с учетом специфики каждого бизнеса.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.